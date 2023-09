Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden BÜSEM'de ilk kura çekimi yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve 11 meslek grubunu içinde barındıracak Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'nde (BÜSEM) ilk kuralar çekildi.

Şehrin ekonomisine katkı sağlayarak rekabet gücünün artmasının hedeflendiği BÜSEM'de Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen, Antep Fıstığı İhtisas Organize Sanayi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi tarafından yapımı yürütülen fıstıkçılar sitesinde yer alacak toplam 459 iş yerinin ilk etabını kapsayan 61 iş yeri için kura çekimleri düzenlenen törenle yapıldı.

Törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, il protokolü, BÜSEM'de yer alacak kooperatiflerin başkanları ve fıstıkçı esnafı katıldı.

Kura öncesi BÜSEM'e yapılan lojistik yatırımlar, son durum ve yapılacak çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan sunum yaptı.

"Büsem'in ulaşımı ve altyapısı için ciddi kaynaklar ayrıldı"

Törende konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep için Ankara'da yürütülen temaslarda ilk konulardan birinin BÜSEM olduğunu belirterek, "Aş, iş üretilecek burada. Türkiye yüzyılı başladı. Sizin rızanızı almak için buradayız. Ağzımızın tadı bozulmasın, Gaziantep'te her şey fıstık gibi diyoruz. Her şey döngüsel bir sistem. Hızlı trenimiz geliyor. GAZİRAY hizmet vermeye başladı. BÜSEM'in ulaşımı ve altyapısı için ciddi kaynaklar ayrıldı burası için. Projemize kooperatifler desteklerini eksik etmedi" dedi.

"Gaziantep'i her alanda lider ve sembol şehir yapacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise BÜSEM'in sektörel alanda büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "Eser siyasetiyle milletimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in liderliğinde çok güzel bir eser ortaya kondu. Hızlı yol kat ediyor proje. Dağlık çorak bir alandan bir şehre dönüştürüldü BÜSEM. Bu tesisler sektörel bazda çok büyük katma değerler sağlayacak. BÜSEM bu anlamda diğer kooperatiflerimiz ve meslek kuruluşlarımızla, sektörümüz için önemli bir çıta olacak. Tüm bu çalışmalarla her şey 'fıstık gibi' olacak. Gaziantep Türkiye ve dünyada daha güçlü şehirler arasına girecek. İşimiz gücümüz Gaziantep'e bir yatırım ve istihdamın gelmesi huzur, bereketin artması. Gaziantep'i her alanda lider ve sembol şehir yapacağız" şeklinde konuştu.

Antep Fıstığı İhtisas Organize Sanayi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Başkanı Hızır Arıkök, proje için Başkan Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ederek fıstıkçılar sitesi hakkında teknik bilgi verdi.

100 bin kişiye istihdam sağlayacak

Nakliyatçılar, Gıda Depolama, Ayakkabıcılar, Fıstıkçılar, Motorlu Taşıyıcılar ve Galericiler, Baharat İmalatçıları, Tır ve Makineciler, Tır Alım- Satım Sitesi, Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler, Biriketçiler ve LPG'cileri içinde barındıracak BÜSEM, toplamda 3 milyon 900 bin metrekare alana kuruluyor. BÜSEM ayrıca 100 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak. - GAZİANTEP