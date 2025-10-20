Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Haberler

GYODER'in Yüksek İstişare Kurulu toplantısında sektörün geleceği için ortak vizyon oluşturma ve çözüm önerileri geliştirme amaçlandı. Katılımcılar, gayrimenkul sektöründeki güncel gelişmeleri ve sürdürülebilir büyüme konularını ele aldı.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yüksek İstişare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

GYODER'den yapılan açıklamaya göre, dernek üyeleri, sektörün önde gelen paydaşlarıyla birlikte ortak vizyon oluşturmak ve çözüm üretmek amacıyla bir araya geldi.

Her yıl düzenlenen GYODER Yüksek İstişare Kurulu toplantısının bu yılki birleşimine Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik başkanlık ederken, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici ev sahipliği yaptı.

Kamu otoriteleri, sektör temsilcileri ve iş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı toplantıda ülkenin gayrimenkul ve finans piyasalarındaki güncel gelişmeler ele alındı.

Toplantıda İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Halkbank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Altan Taşkıran, Toluen YMM Kurucu Başkanı Abdullah Tolu ve Neo Portföy Kurucu Ortağı Bekir Yener Yıldırım, sektöre ilişkin sunum yaptı.

Katılımcılar, gayrimenkul sektöründe sürdürülebilir büyüme, kentsel dönüşüm, konuta erişim, sosyal dönüşüm, istatistik ve verilerin doğru analizi ve yeni finansal araçlar gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

"Amacımız gayrimenkul ve ilişkili sektörlerin gelişimine yön vermek"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Neşecan Çekici, genişletilmiş istişare toplantılarının, çözüm üretme açısından verimli bir zemin oluşturduğunu belirterek, "Amacımız gayrimenkul ve ilişkili sektörlerin gelişimine yön vermek, ortak akılla yeni bir vizyon oluşturmak. Dünya değişiyor, sektör değişiyor, biz de bu dönüşümü yakalamalıyız." ifadesini kullandı.

Arz-talep dengesizliği, finansmana erişim zorlukları, artan inşaat maliyetleri ve sürdürülebilirlik ihtiyacına dikkati çeken Çekici, tüm paydaşların el ele verip ortak akılla hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Avni Çelik ise Türkiye'de regülasyonların istikrarının, sektörün gücünü artırdığına vurgu yaparak, sektör aktörlerinin zorluklarla başa çıkacak güç, bilgi ve deneyime sahip olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
