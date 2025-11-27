Gayrimenkul fonu krizi! 56 bin yatırımcı paralarına erişemiyor

Finlandiya ekonomisi 2023'te teknik resesyona girmiş, 2024 yılında ise büyüme çizgisinde zayıf bir seyir izlemişti. Ekonomideki bu kırılgan tablo en sert etkisini konut piyasasında gösterirken, değer kayıpları uzun yıllardır "düşük riskli" diye pazarlanan gayrimenkul fonlarının kırılganlığını açığa çıkardı.

Ülkede yayın yapan finans medyası, en az 10 farklı emlak fonunun yatırımcı çıkışlarını kısıtlama kararı aldığını; binlerce küçük yatırımcının birikimlerini çekemediğini bildirdi.

İLK DARBE 106 YILLIK BANKADAN GELDİ

Kriz, yüksek faizlere ve konut fiyatlarındaki çöküşe en fazla maruz kalan fonlarda başladı. İlk adım, Eylül 2023'te 106 yıllık banka Alandsbanken'in konut yatırım fonundan geldi. Fon, çıkış taleplerini karşılayacak yeterli nakdi yaratamayınca ödemeleri askıya aldı.

Yaklaşık 6 bin yatırımcısı bulunan ve 700 milyon euroyu aşan varlık yöneten fon, taleplerdeki yoğunluk karşısında zorlanınca çıkışları durdurmak zorunda kaldı.

İKİ BANKADA 56 BİN MAĞDUR

Alandsbanken'in ardından Finlandiya'nın büyük finans kuruluşlarından OP Bank da 2024'ün sonunda benzer bir karara imza attı. Bankanın konut fonundaki kısıtlama, yaklaşık 50 bin yatırımcıyı etkiledi. Böylece yalnızca iki fon üzerinden mağduriyet yaşayan kişi sayısı 56 bine ulaştı.

BANKALAR: ZARARINA SATMAK İSTEMİYORUZ

Yatırımcıların fonlardan çıkış yapmasına getirilen kısıtlama sürerken, Alandsbanken yönetimi gayrimenkulleri değerinin altında satmamak için beklediklerini savunuyor. Piyasalarda talep toparlanmadan fonların normale dönmesinin zor olduğunu belirten banka, buna rağmen tam yönetim ücreti almaya devam ediyor.