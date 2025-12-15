Sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde erken tanı önemli rol oynuyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Koruk, gastroskopi ve kolonoskopi işlemleri sırasında hastaların çoğu zaman ağrı hissetmediğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve takibinde önemli yer tutan gastroskopi ve kolonoskopi işlemleri, kamuoyunda çoğu zaman ağrılı ve zor uygulamalar olarak algılanıyor. Oysa uzmanlar, bu işlemlerin güvenli, kısa süreli ve hasta konforu gözetilerek uygulandığını belirtiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koruk, gastroskopi ve kolonoskopinin erken tanı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Tedavide güncel uygulamalara değinen Koruk, gastroskopinin yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağı hastalıklarının tanısında kullanıldığını, kolonoskopinin ise kalın bağırsak ve terminal ince bağırsak hastalıklarının değerlendirilmesinde temel tanı yöntemlerinden biri olduğunu, özellikle kolon kanserinin erken evrede tespit edilmesinde kolonoskopinin belirleyici rol oynadığını aktardı.

Koruk, güncel uygulamalarda işlemlerin sedasyon (uyutarak) altında gerçekleştirildiğini, hastaların çoğunlukla işlem sırasında ağrı hissetmediğini ifade etti.

İşlemlerin ertelenmesinin tanı sürecini geciktirebileceğine dikkati çeken Koruk, şunları kaydetti:

"Mide ağrısı, uzun süreli reflü, kansızlık, nedeni açıklanamayan kilo kaybı, dışkıda kan, uzun süren kabızlık veya ishal gibi şikayetleri bulunanlar ve ailesinde kolon ve mide kanseri olanlar, gastroenteroloji uzmanına başvurmalı. Ayrıca, belirli yaş grubundaki bireylere, şikayet olmasa dahi tarama amaçlı kolonoskopi yapılmalı."