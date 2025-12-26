Garanti BBVA, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracını tamamladı

GARANTİ BBVA, sermaye piyasalarında ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracını tamamladığını duyurdu. Banka, bu işlemle hem aktif pasif yönetiminde esnekliğini artırdığını hem de yatırımcılara alternatif bir yatırım aracı sunmaya başladığını bildirdi. Türkiye'de ve uluslararası piyasalarda yaygın olarak kullanılan VDMK yapısının, sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayan modern bir finansman ve kredi riski yönetimi tekniği olarak öne çıktığı aktarıldı.

İşlem kapsamında Garanti BBVA'nın bilançosunda yer alan kredilerin, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) bünyesinde kurulan TMKŞ Garanti BBVA Birinci Varlık Finansmanı Fonu'na devredilerek, menkul kıymetleştirildiği ve yatırımcılara sunulduğu kaydedildi. VDMK ihracının Garanti BBVA'ya yeni bir likidite kaynağı sağlarken, bankanın sermaye yeterlilik rasyolarını destekleyen bir yapı oluşturduğu aktarıldı. Yatırımcılardan işleme beklenenin üzerinde bir talep geldiği ifade edildi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, işlemle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Müşterilerimize farklı yatırım kanalları ve finansman seçenekleri sunmayı ve sermaye piyasalarını geliştiren yenilikçi ürünlere imza atmayı önemsiyoruz. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı, aktif pasif yönetimimizi güçlendiren ve yatırımcılarımıza teminatlı, yapılandırılmış bir ürün sunmamıza imkan tanıyan önemli bir adım oldu. Aldığımız talep bunun aynı zamanda bir ihtiyaca karşılık geldiğinin de göstergesi. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi finansman çözümleriyle değer yaratmaya devam edeceğiz."

TMKŞ Genel Müdürü Haldun Nigiz ise yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi olarak, Garanti BBVA'nın kaynak kuruluş olduğu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracında, işlem altyapısının kurulmasından menkul kıymetleştirme sürecine kadar yapının hayata geçirilmesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu tür ihraçlar, VDMK'nin bilanço yönetimi ve alternatif finansman açısından sunduğu potansiyeli somut biçimde ortaya koyarken, sermaye piyasalarımızın ürün çeşitliliğine de önemli bir katkı sunmaktadır. Önümüzdeki dönemde bankalar ve finansal kuruluşlarla birlikte yenilikçi finansman çözümlerini sermaye piyasalarına kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.