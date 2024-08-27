Garanti BBVA Üst Yönetiminde Değişiklikler

Garanti BBVA'nın üst yönetiminde ve organizasyonunda değişiklikler gerçekleşti.

Garanti BBVA'nın üst yönetiminde ve organizasyonunda değişiklikler gerçekleşti. Bankada Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Murat Çağrı Süzer, Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Bankada Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevi ikiye bölündü. Bireysel Müşteri Çözümleri fonksiyonları Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik'e, Tüzel Müşteri Çözümleri fonksiyonları ise Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran'a bağlandı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer

2013'te Garanti BBVA Ödeme Sistemleri'nde Pazarlama Koordinatör'ü olarak göreve başlayan Murat Çağrı Süzer; ürün yönetimi, CRM, dijital pazarlama, müşteri memnuniyeti süreç yönetimi gibi sorumlulukları üstlendi. 2015 yılında Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Dijital Kanallar ve Ticari Kartlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı ve ardından Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Pazarlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi. 2017-2020 yılları arasında ise yurt dışı göreve atanarak BBVA Amerika'da Bireysel Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 5500 kişilik bir ekibe ve yaklaşık 60 milyar dolarlık bir çalışma büyüklüğüne liderlik etti. Mayıs 2020'de Türkiye'ye dönen Süzer, 2023 yılına kadar Garanti BBVA Ödeme Sistemleri A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Garanti BBVA Tüketici Finansmanı ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Eylül 2023'te ise mevcut sorumluluklarına ek olarak Bireysel ve Tüzel Bankacılık Segment ve Ürün Yönetimi, Dijital Bankacılık, Müşteri Deneyimi ve Hizmet Modeli Yönetimi, Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi, Sigorta ve Emeklilik Koordinasyon alanlarından sorumlu olarak yeni kurulan Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Aynı zamanda Garanti Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve Garanti Kripto A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olan Süzer, Garanti Kültür ve Garanti Emeklilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Romanya ve GÖSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik

Ekim 2012'de Kitle Segment Yöneticisi olarak Garanti BBVA'ya katılan Ceren Acer Kezik, Nisan 2016'da yeni kurulan KOBİ Mikro İş Birimi'nden sorumlu Direktör olarak atandı. 2017'de bu sorumluluğuna Bireysel Bankacılık çatısı altında Kitle İş Birimi'nin Direktörlüğü görevi eklendi. 1 Haziran 2022'de Bireysel Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Kezik, Bireysel Bankacılık, Kitle Bankacılığı, Özel Bankacılık alanlarından ve Müşteri İletişim Merkezi'nden sorumlu olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Garanti BBVA Yatırım, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ve Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat'ta Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini üstleniyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran

1990 yılında Garanti BBVA Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Cemal Onaran 2000-2007 arasında Garanti BBVA'nın İstanbul'daki çeşitli bölgelerinde Bölge Müdürü olarak görev yaptı. Ardından Ekim 2007'de kurulan Garanti BBVA Mortgage'ın ilk Genel Müdürü, 2012 yılında Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü, Ocak 2017'de ise Garanti BBVA Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Şubat 2021'de Ticari Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenen Cemal Onaran ayrıca Garanti BBVA Romanya, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri, Garanti BBVA Leasing, Garanti BBVA Faktoring, Garanti BBVA Filo, Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini üstleniyor. - İSTANBUL