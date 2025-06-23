Garanti BBVA, Türkiye'nin 'En İyi Nakit Yönetimi Bankası' Seçildi

Garanti BBVA, Türkiye'nin 'En İyi Nakit Yönetimi Bankası' Seçildi
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Garanti BBVA, Global Finance tarafından Türkiye'nin en iyi nakit yönetimi bankası olarak ödüllendirildi. Bu, bankanın nakit yönetimi alanındaki 8'inci başarısı olarak kaydedildi. Garanti BBVA, müşterilerine ticaret zincirindeki her aşamada yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

GARANTİ BBVA, Global Finance tarafından Türkiye'nin 'En İyi Nakit Yönetimi Bankası' seçildi. Bu ödülün Garanti BBVA'nın nakit yönetimi alanındaki 8'inci başarısı olduğu aktarıldı.

Garanti BBVA, nakit yönetimini bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak ticaret zincirinin tüm aşamalarını kapsayan uçtan uca ve yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor. Şirket, ürün tedariği, tedarikçi ödemeleri, satış ve tahsilat süreçlerinin her adımında müşterilerinin yanında yer almayı hedefliyor.

'MÜŞTERİLERİMİZİN HER ADIMINDA YANLARINDAYIZ'

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, "Kurumlar için nakit yönetiminin ne kadar kritik bir konu olduğunun bilinciyle, müşterimizi daima odağımıza alarak, uzman ekibimizin deneyimi ve teknolojimizin gücünden faydalanıyor; ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştirerek müşterilerimizin iş süreçlerine değer katıyor, rekabet güçlerini artırıyoruz. Çünkü biz, 'birlikte yaparız' anlayışıyla hareket ediyor, müşterilerimizin yalnızca bugününde değil; ihtiyaçlarında, yatırımlarında, finansal yaşamlarının ve iş süreçlerinin her adımında yanlarında olmayı önemsiyoruz. Global Finance gibi, uluslararası finans dünyasında referans kabul edilen saygın bir yayın tarafından bir kez daha Türkiye'nin "En İyi Nakit Yönetimi Bankası" ödülüne layık görülmek bizim için büyük bir gurur. Bu tür ödüller, motivasyonumuzu daha da artırıyor. Müşterilerimizin verimliliğine ve rekabet gücüne katkı sağlayacak, fark yaratan yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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