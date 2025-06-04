Garanti BBVA, Sürdürülebilir Borç Finansmanı ile 440 Milyon Dolar Destek Sağladı

Garanti BBVA, yurt dışı borçlanma programı kapsamında, "Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi" ile uyumlu sendikasyon kredisi sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, yüzde 100 oranında yenilediği sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine 440 milyon doların üzerinde destek sağladı.

Yurt dışı borçlanma programı kapsamında, "Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi" ile uyumlu sendikasyon kredisi, toplam dört dilimden oluştu. Haziran dönemi sendikasyon işlemine gösterilen talep sonucunda, 367 gün vadeli iki dilimin yanı sıra 734 gün vadeli iki yeni dilim daha açıldı.

95 milyon 750 bin ABD doları ve 99 milyon 275 bin avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli krediye ek olarak, 191 milyon 500 bin ABD doları ve 36 milyon avro tutarında iki dilimden oluşan 734 gün vadeli kredi sağlandı. Kredinin 367 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti, dolar ve avro cinsinden sırasıyla SOFR + yüzde 1,60 ve Euribor + yüzde 1,35; 734 gün vadeli dilimlerin maliyeti ise SOFR + yüzde 2,00 ve Euribor + yüzde 1,75 olarak gerçekleşti. İşleme, 20 ülkeden 43 banka katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, uluslararası piyasalardan yeni bir kaynak sağlamanın ve bu işlemi tamamlamanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Sendikasyonlarına gelen talepteki büyüklüğün, uluslararası yatırımcıların Garanti BBVA'ya ve Türkiye'ye duyduğu güvenin güçlü göstergesi olduğunu aktaran Akten, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirliği temel alan bu kredi anlaşmasıyla, reel sektörün dış ticaret finansmanına katkıda bulunurken, aynı zamanda ülke ekonomisine uzun vadeli destek sağlamayı sürdürüyoruz. Sürdürülebilir finans alanında öncü bir banka olarak, finans sektörünün bu dönüşümdeki kritik rolünü yıllar önce öngördük ve sürdürülebilirliği ana iş stratejimize entegre ettik. Bu kapsamda, 2018-25 arasında en az 400 milyar lira sürdürülebilir finansman sağlama hedefimize, nisan itibariyle ulaştığımızı gururla söyleyebilirim."

"Yoğun talep gördü"

Akten, 2020'de başlattıkları sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli sendikasyon yapısını başarıyla sürdürdüklerine, haziran dönemindeki işlemlerinin, katılan banka sayısı ve sağlanan kaynak tutarı bakımından yoğun talep gördüğüne değindi.

Elde edilen fonların, BBVA Grubu'yla belirledikleri sürdürülebilirlik ilkelerine uygun alanlarda kullandırılacağına değinen Akten, "Bu sayede, hem dış ticaret işlemlerine kaynak sağlıyor hem de iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyüme hedeflerine katkı sunan projelere finansman yaratıyoruz. Garanti BBVA olarak, uluslararası piyasalardaki gücümüz ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla ülke kalkınması için değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.