Garanti BBVA, Sardis Ödülleri'nde 4 Altın, 3 Gümüş Ödül Kazandı

Garanti BBVA, Sardis Ödülleri'nde yaratıcılıktan inovasyona, sosyal sorumluluktan dijital dönüşüme farklı kategorilerde 4 altın ve 3 gümüş ödül kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın projeleri, müşterilere sunduğu yenilikçi çözümler, teknolojiyle şekillenen ürün ve hizmetleriyle toplumsal fayda yaratma vizyonu doğrultusunda değerlendirildi.

Banka, yaratıcılık kategorisinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk'ün sevdiği şarkıları sevilen sanatçıların sesinden dinleyiciyle buluşturduğu "Şarkılarda Sen" filmi ile "En İyi Özel Gün Filmi" altın ödülünü kazandı.

Yine aynı kategoride "Garanti BBVA'lıyız, Birlikte Yaparız" kampanyasıyla "En İyi Entegre Kampanya" dalında altın ödülün sahibi olan banka, "Ada ile Dijital Günlük" projesiyle de "En İyi Dijital Fikirler" dalında gümüş ödüle layık görüldü.

İnovasyon alanında "Bonus Platinum Dinamik" projesi "Bankalar" kategorisinde altın ödül, kurucusu ve daimi destekçisi olduğu "Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV)" ile "Toplumsal Sosyal Sorumluluk" kategorisinde altın ödül kazandı.

Garanti BBVA Kripto, Dijital Varlık Platformları başlığı altında değerlendirilen projeler arasında hem "Teknolojinin Yenilikçi Kullanımı" hem de "Girişimcilik" kategorilerinde gümüş ödül kazandı.

"Sardis Ödülleri geleceğe dönük vizyonumuzun göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, Sardis Ödülleri'nde elde ettikleri başarılarının Garanti BBVA'nın hem yenilikçi gücünün hem de müşteriye ve topluma değer katma kararlılığının güçlü bir yansıması olduğunu belirtti.

Kezik, Garanti BBVA'da müşteri deneyiminin bankacılığın kalbinde yer alan bir değer olduğunu vurgulayarak, bu alanın kendileri için tüm stratejilerinin, inovasyon kültürlerinin ve teknoloji yatırımlarının çıkış noktası olduğunu kaydetti.

"Radikal Müşteri Perspektifi" yaklaşımlarıyla tüm süreçlerini müşterilerinin gözünden yeniden tasarlayarak, her temas noktasında empati, güven ve kolaylık yaratmaya odaklandıklarının altını çizen Kezik, bu anlayışın en güçlü yansımalarından birinin, dijital dönüşüm alanındaki kararlılıkalrı ve insan odaklı teknoloji vizyonları olduğunu anlattı.

Kezik, Sardis Ödülleri'nde kazandıkları başarıların, yalnızca geçmişteki projelerinin değil, geleceğe dönük vizyonlarının da bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Özellikle iştiraklerimiz Garanti BBVA Kripto ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri AŞ'nin ödüllerle taçlandırılması, fintek alanındaki öncü rolümüzü bir kez daha ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Projelerinin teknolojiyi insana dokunan bir değer haline getirme kararlılıklarının somut örnekleri olduğunun altını çizen Kezik, pazarlama alanında ise uzun süredir insan hikayeleriyle duygusal bağ kuran bir marka dili benimsediklerini kaydetti.

"Topluma değer katan bankacılığı geleceğe taşımaya kararlıyız"

Kezik, "Şarkılarda Sen" ve "Garanti BBVA'lıyız, Birlikte Yaparız" kampanyalarının bu anlayışın en güzel yansımaları olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Her iki proje de markamızın yaratıcılığını, duygusal zekasını ve birlikte başarma kültürünü güçlü bir biçimde ifade ediyor. Diğer yandan kurucusu ve daimi destekçisi olduğumuz Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile kazandığımız ödül, toplumsal etkiyi sürdürülebilir kılma vizyonumuzun altını çiziyor.

Eğitim, bizler için yalnızca destek verdiğimiz bir alan değil, toplumun geleceğini dönüştürmenin en anlamlı yolu. Garanti BBVA olarak, teknolojiyle güçlenen, insana dokunan ve topluma değer katan bir bankacılığı geleceğe taşımaya kararlıyız. Bu yolculukta emeği, fikri ve tutkusu ile katkı sunan tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."