Garanti BBVA, İş Sağlığı ve Güvenliği Ödülünü 6. Kez Kazandı

Garanti BBVA, Uluslararası İş Güvenliği Ödülü 2025 (International Safety Awards) kapsamında "İş Sağlığı ve Güvenliği" ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, İngiltere merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş British Safety Council tarafından bu yıl 67'ncisi düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülü 2025'te yeni bir başarıya imza attı.

Organizasyonda Garanti BBVA, Türkiye'den yaklaşık 350 kuruluşun adaylar arasında yer aldığı İş Sağlığı ve Güvenliği ödülünü üst üste 6. kez elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, iş sağlığı ve güvenliğinin, iş yapış şekillerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Bu alanda attıkları her adımda, çalışanlarıyla müşterilerinin sağlığı ve güvenliğini en öncelikli konu olarak gördüklerini aktaran Firuzbay, şunları kaydetti:

"Ulusal mevzuatla sınırlı kalmadan uluslararası standartlarda en iyi uygulamaları da dikkate alıyoruz. British Safety Council gibi bağımsız bir otoritenin yaptığı değerlendirmeler ışığında bu prestijli ödüle üst üste 6 yıl boyunca layık görülmemiz, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir ortam yaratma kararlılığımızı bir kez daha göstererek, uluslararası alanda belgeledi. Yaptığımız çalışmalarla bu ödülü almaktan gurur duyuyor, aynı hassasiyetle çalışmaya devam ediyoruz."