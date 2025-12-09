Haberler

Garanti BBVA'ya "Türkiye'nin En İyi İşlem Bankası" ödülü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Garanti BBVA, Euromoney tarafından 'Türkiye'nin En İyi İşlem Bankası' ödülüne layık görüldü. Banka, inovatif yaklaşımı ve müşterilerine sunduğu esnek çözümlerle uluslararası alanda başarısını pekiştirdi.

Garanti BBVA, önde gelen finans yayın grubu Euromoney tarafından " Türkiye'nin En İyi İşlem Bankası" ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, teknolojiyi odağına alan yenilikçi yaklaşımı, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre şekillenebilen esnek çözüm yapısı ve müşteri perspektifi doğrultusunda sunduğu uçtan uca hizmet modeliyle ödül almaya hak kazandı.

Bugüne kadar Euromoney'den üç kez " Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası" ödülü alan banka, bu yıl kazanılan " Türkiye'nin En İyi İşlem Bankası" ödülü ise bankanın işlem bankacılığı alanındaki yetkinliğini uluslararası ölçekte farklı bir kategoriyle taçlandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, bu ödülün, şirket kullanıcılarının ihtiyaçlarını derinlemesine anlayan, çevik ve teknoloji odaklı hizmet modelinin güçlü bir yansıması olduğunu belirtti.

Edige, "İş dünyasındaki hız, karmaşıklık ve global rekabet ortamında firmalara esneklik sağlayan kapsamlı işlem bankacılığı hizmetlerimizi, sürekli yenilenen bir vizyonla geliştiriyoruz. Müşterilerimizin operasyonel verimliliğini artıran, risklerini azaltan ve nakit akışlarını daha iyi yönetmelerine imkan tanıyan bir iş ortağı olmak en büyük önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran da işlem bankacılığı alanında aldıkları bu ödülün, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren ticari işletmelerin günlük operasyonlarına değer katan çözümler üretme konusundaki kararlılıklarını perçinlediğini vurguladı.

Onaran, "Müşterilerimizin yeni ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayan, onlara her durumda yanıt verebilen bir bankacılık yaklaşımı benimsiyoruz. Radikal müşteri perspektifi anlayışımız doğrultusunda, işletmelerin finansal yolculuklarında güvenilir ve uzun vadeli yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
title