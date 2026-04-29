Garanti BBVA'dan yılın ilk çeyreğinde 33,6 milyar lira net kar

Türkiye Garanti Bankası AŞ, 2026 yılının ilk 3 ayında 33 milyar 615 milyon 247 bin lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Garanti Bankası AŞ, 31 Mart tarihli yılın ilk finansal sonuçlarını paylaştı.

Konsolide finansal tablolarına göre, bankanın aktif büyüklüğü 4 trilyon 783 milyar 750 milyon 292 bin lira seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 3 trilyon 566 milyar 251 milyon 702 bin lira oldu.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki büyük ağırlığını yüzde 66 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı, yılın ilk 3 ayında yüzde 0,5 büyüme ile 3 trilyon 160 milyar 943 milyon 617 bin lira olarak kaydedildi.

Bu dönemde 33 milyar 615 milyon 247 bin lira net kara ulaşan ve güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,2, özkaynak karlılığı yüzde 30,3, aktif karlılığı ise yüzde 2,9 seviyelerinde gerçekleşti.

"Finansal istikrara daha fazla öncelik verilen bir yapı görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, 2026'ya jeopolitik gelişmelerin yarattığı belirsizliklerin, karar alma süreçlerinde hız ve çevikliği daha da kritik hale getirdiği bir ortamda başladıklarını belirterek, "Finansal piyasalarda artan riskten kaçınma eğiliminin yanı sıra enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükseliş, küresel ölçekte daha zayıf büyüme ve enflasyonist baskıları beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde Merkez Bankasının enflasyonla mücadelede temkinli politika duruşunu sürdürdüğüne işaret eden Akten, artan dış finansman ihtiyacı ve bunun kur üzerindeki potansiyel etkisiyle finansal istikrara daha fazla öncelik verilen bir yapı gördüklerini aktardı.

Akten, mart başında yaşanan gelişmelerle sektörde fonlama maliyetlerinde yükselişler gözlemlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu artışın, özellikle ikinci çeyrekte daha görünür olmasını bekliyoruz. Güçlü bilanço yapımız ve ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşen performansımız sayesinde bu süreci etkin şekilde yönetme kapasitesine sahibiz. 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam aktiflerimiz 5 trilyon liraya yaklaştı ve bunun yüzde 56'sını krediler oluşturuyor. Kredilerdeki sağlam duruşumuz devam ederken, güçlü vadesiz mevduat tabanımız, dijital kanallarda yarattığımız müşteri değeri ve etkin sermaye yönetimimiz sayesinde sektörde pozitif ayrışmayı sürdürdük."

Geniş müşteri tabanları ve güçlü pazar konumlarının, performanslarını sürdürülebilir kılan önemli unsurlar arasında yer aldığını vurgulayan Akten, "Bu süreçte marjlardaki iyileşmenin katkısıyla özsermaye karlılığımızı yüzde 30 seviyesinde tutmayı başardık. Bu performansımızın temelinde, müşteri deneyimini stratejik bir öncelik olarak ele alan ve bunu veriye dayalı karar süreçleriyle destekleyen yaklaşımımız yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Günlük 10 milyon müşterimizin ihtiyaçlarına doğru çözümler sunabiliyoruz"

Bankanın stratejik önceliklerine değinen Akten, "Radikal Müşteri Perspektifi" yaklaşımı doğrultusunda müşteri deneyimini yalnızca temas anlarıyla sınırlamadıklarını, karar alma süreçlerinden ürün tasarımına kadar her aşamada işlerinin merkezine aldıklarını vurguladı.

Müşteriyi dinlemek ve anlamanın önemli öncelikleri olmaya devam ettiğine dikkati çeken Akten, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda müşterilerimizle etkileşimimizin yoğun olduğu kanalımız Garanti BBVA Mobil'de memnuniyet anketleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 18 milyon aktif mobil müşterimizin yüzde 90'ına ulaştık ve müşterilerimizden 2 milyon geri bildirim aldık. Hiper kişiselleştirilmiş hizmet yaklaşımımızla müşterilerimizin günlük 20 milyon aksiyonunu takip ediyor, bu verileri yapay zeka ile analiz ederek hızlı ve etkili aksiyonlara dönüştürüyoruz. Günlük 10 milyon müşterimizin ihtiyaçlarını anlık olarak anlayıp doğru çözümler sunabiliyoruz. Üretken yapay zeka ile yeniden tasarladığımız dijital asistanımız Ugi ise bugün yaklaşık 200 farklı konuda müşterilerimize destek sunuyor."

Müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında yer aldıklarını ve ana bankaları olma rolünü güçlendirdiklerini aktaran Akten, "Risk-getiri dengesini gözeten, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir alanlara odaklanan büyüme anlayışımızla yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türk lirası odaklı, dengeli büyümemizi sürdürerek, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.