Haberler

Garanti BBVA'dan çocuklar için güvenli ilk kart deneyimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik: - "Amacımız yalnızca bir kart deneyimi sunmak değil, çocukların finansal dünyayla güvenli ve kontrollü bir şekilde tanışmalarını sağlarken, aileler için de iç rahatlığı sunan bütüncül bir deneyim oluşturmak"

Garanti BBVA, 12-16 yaş arası çocuklara ve gençlere, ebeveyn kontrolünde güvenli kart deneyimi hazırladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, ebeveynlerin çocuklarına kredi kartlarına bağlı ek kart verebilmesine imkan tanıyor.

Bu kapsamda, çocuk ve gençler için özel olarak tasarlanan "Bonus Cool" ve "Paracard Bonus Cool" kart seçenekleri sunuluyor.

Garanti BBVA Mobil'de yer alan "Ailem" alanı sayesinde ebeveynler, çocuklarının harcamalarını anlık olarak takip edebiliyor, alışveriş limitlerini belirleyebiliyor ve harcama yapılabilecek iş yerlerini yönetebiliyor. Böylece çocuklar finansal dünyayla tanışırken, ebeveynler de güven ve kontrolü bir arada deneyimliyor.

Şubeler ve mobil uygulama üzerinden başvurulabilen bu ürünler kapsamında ebeveynler, tek seferlik, günlük ve aylık alışveriş limitlerini kolayca belirleyebiliyor.

Ayrıca kuyum, hava yolu, araç kiralamayla alkol ve tütün satışı yapan iş yerlerinde harcama yapılamaması gibi önlemlerle güvenli kullanım destekleniyor.

Bonus Cool ve Paracard Bonus Cool kartlar, tasarımlarının yanı sıra Bonus'un sunduğu avantajlardan faydalanma imkanı sağlıyor. Söz konusu kartlar, gençlere daha kişiselleştirilmiş deneyim sunarken finansal okuryazarlığın gelişimine de katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, müşterileri merkeze alan, onların hayat yolculuklarına eşlik eden ve ihtiyaçlarını henüz ortaya çıkmadan anlayarak çözüm üreten yaklaşım benimsediklerini belirtti.

Çocuk ve gençlere yönelik geliştirdikleri yapının da bakış açılarının önemli yansıması olduğunu aktaran Kezik, "Amacımız, yalnızca bir kart deneyimi sunmak değil, çocukların finansal dünyayla güvenli ve kontrollü şekilde tanışmalarını sağlarken, aileler için de iç rahatlığı sunan bütüncül bir deneyim oluşturmak." ifadesini kullandı.

Kezik, Ailem alanıyla ebeveynlerin çocuklarının finansal süreçlerini kolayca yönetebildiğini, çocukların da kendi finansal sorumluluklarını deneyimleyerek öğrendiğini kaydederek, "Bonus Cool ve Paracard Bonus Cool kartlarımızla bu deneyimi gençler için daha kişisel, daha erişilebilir ve daha anlamlı hale getiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

