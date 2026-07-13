Garanti BBVA'dan 30 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil ihracı

Garanti BBVA, iklim değişikliğine adaptasyon ve dayanıklılık odağındaki projelere kaynak sağlamak üzere yurt dışı borçlanma programı kapsamında 30 milyon dolar tutarında sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Garanti BBVA, adaptasyon ve dayanıklılık temasına odaklanan sürdürülebilir tahvil ihracını başarıyla tamamladı. 29 Haziran'da gerçekleştirilen, 371 gün vadeli ve 30 milyon ABD doları tutarındaki ihraç, adaptasyon ve dayanıklılık alanındaki öncü sürdürülebilir finans uygulamalarından biri olma özelliği taşıyor. Banka, BBVA Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi kapsamında gerçekleştirdiği bu ihraçla, sürdürülebilir finans stratejisini iklim değişikliğine adaptasyon ve dayanıklılık alanındaki yatırımları destekleyecek yeni finansman araçlarıyla çeşitlendirmeyi sürdürüyor. Tahvil gelirleri; iklim dayanıklı su altyapısı ve su yönetimi projeleri, taşkın önleme ve yağmur suyu yönetimi altyapısı, iklim ve afetlere dayanıklı kamu altyapısı, afet sonrası yeniden inşa çalışmaları, dayanıklı kentsel dönüşüm ve altyapı güçlendirme çalışmaları, acil durum hazırlığı ve erken uyarı sistemleri ile su idareleri ve kritik altyapıda dijitalleşme ve modernizasyon gibi alanlara yönlendirilecek. Kaynakların, iklim değişikliğine adaptasyonu ve dayanıklılığı güçlendirmesi; bununla birlikte kaynak verimliliğini artırması ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemesi hedefleniyor.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "İklim krizi, yalnızca düşük karbon ekonomisine geçişi değil; aynı zamanda üretim sistemlerinin, şehirlerimizin, doğal kaynaklarımızın ve altyapılarımızın değişen iklim koşullarına karşı daha dayanıklı hale getirilmesini de zorunlu kılıyor. Garanti BBVA olarak sürdürülebilir finansmanı, müşterilerimizin dönüşümünü desteklemenin yanında, ekonominin ve toplumun uzun vadeli dayanıklılığını artıracak stratejik bir araç olarak görüyoruz. Adaptasyon ve Dayanıklılık temasıyla gerçekleştirdiğimiz 30 milyon dolar tutarındaki sürdürülebilir tahvil ihracımızla; su yönetiminden taşkın önlemeye, afet hazırlığından kritik altyapıların modernizasyonuna kadar geniş bir alanda somut etki oluşturacak projelere kaynak sağlamayı hedefliyoruz. Garanti BBVA'nın sürdürülebilirlik vizyonuna, uluslararası sermaye piyasalarındaki deneyimine ve finansal sağlamlığına güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı