Haberler

Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik'te üst düzey atamalar

Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik'te üst düzey atamalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Garanti BBVA Kredi Riski Yönetimi Başkanlığına Gökhan Koca, Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğüne ise Nurdan Tunay Günaylı atandı. Atamalar, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Garanti BBVA Kredi Riski Yönetimi Başkanlığına Gökhan Koca, Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğüne ise Nurdan Tunay Günaylı atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA ve Garanti BBVA Emeklilik'te üst düzey atamalar gerçekleşti.

Garanti BBVA'da son olarak Kredi Riski Yönetimi Başkanı olarak görev yapan Murat Atay'ın ayrılmasının ardından bu görevi, Aralık 2024'ten bu yana Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü olarak görev yapan Gökhan Koca devralacak.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğü görevini ise Garanti BBVA KOBİ Bankacılığı İstanbul Pazarlama Müdürlüğü Direktörü Nurdan Tunay Günaylı üstlenecek.

Söz konusu atamalar, gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve izinlerin alınmasının ardından yürürlüğe girecek.

Kariyerine 2000 yılında Garanti BBVA'da müfettiş olarak başlayan Gökhan Koca, 2006-2017 yılları arasında Garanti BBVA Mortgage'da üst düzey pozisyonlarda bulundu. 2017-2019 yılları arasında Garanti BBVA'da KOBİ ve Tarım Bankacılığı Direktörü olarak görev yapan Koca, 2019-2024 döneminde BBVA'nın Madrid merkez ofisinde KOBİ Bankacılığı Global Sorumlusu rolünü üstlendi. Koca, aynı dönemde, Kasım 2019-Şubat 2021 arasında Finlandiya merkezli fintek şirketi Holvi'de Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi MBA mezunu Koca'nın bankacılık sektöründe 25 yılı aşkın deneyimi bulunuyor.

Garanti BBVA'ya 2004 yılında katılan Nurdan Tunay Günaylı, şube ve genel müdürlük pozisyonlarında, kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında görev yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu Günaylı da bankacılık sektöründe 25 yıldan uzun süredir çalışıyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Milli Savunma Bakanı Güler'den PKK'ya net uyarı

Bu görüntülerin yankıları sürerken Türkiye'den PKK'ya net uyarı
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Şike yapıldığı dile getirilmişti: Zonguldakspor taraftarlarından 2. Lig talebi

Küme düşen takımın taraftarı TFF'ye seslendi: Bizi lige geri alın
title