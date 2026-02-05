Haberler

Garanti BBVA, 3D Secure ekranlarını yeniledi

Garanti BBVA, 3D Secure ekranlarını yeniledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Garanti BBVA, e-ticaret işlemlerinde kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla 3D Secure ekranlarını yenileyerek daha sade ve anlaşılır hale getirdi. Yeni arayüz, doğrulama adımlarını sadeleştiriyor ve ödeme sürecini hızlandırıyor.

Garanti BBVA, e-ticaret işlemlerinde kullanılan 3D Secure ekranlarını yenileyerek ödeme süreçlerini daha sade, anlaşılır ve kullanıcı dostu bir yapıya taşıdığını duyurdu. Yenilenen 3D Secure ekranlarıyla kullanıcılar, ödeme adımını tek ekranda ve akıştan kopmadan tamamlayabiliyor.

Garanti BBVA, 3D Secure ekranlarını yeniledi. Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) tarafından hayata geçirilen yeni arayüz; doğrulama adımlarını sadeleştiren, yönlendirmeleri netleştiren ve görsel bütünlüğü güçlendiren bir deneyim anlayışıyla kurgulandı. Böylece ödeme süreci, kullanıcılar için daha anlaşılır ve hızlı bir deneyime dönüşüyor.

Yapılan açıklamaya göre, yenilenen 3D Secure deneyiminde doğrulama kodları, kullanıcıların tercihine göre BonusFlaş, mobil veya SMS OTP (tek kullanımlık şifre) kanalları üzerinden iletiliyor. Bu yapı sayesinde müşteriler, tek bir doğrulama adımıyla hem alışveriş onayını hem de varsa internet harcama izni veya limit teklifine ilişkin onaylarını birlikte verebiliyor. Bu yaklaşım, alışveriş sırasında yaşanabilecek olası kesintileri azaltarak hem kullanıcı deneyimini iyileştiriyor hem de işletmeler için sepet terk oranlarının düşmesine katkı sağlıyor. Banka, Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımıyla yenilenen 3D Secure ekranlarında ödeme güvenliğini kullanıcıyı yormadan sunarken; ödeme anını doğal ve akıcı bir deneyime dönüştürüyor. Bu adım, bankanın uçtan uca dijital müşteri deneyimini sadeleştirme ve sürekli iyileştirme odağının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü

"Oğlum 'burada sapıkça şeyler oluyor' demiş, kesin bir şey gördü"