GAMEON Revival 2025 Turnuvası Başlıyor

Türk Telekom'un oyun markası GAMEON, espor ekosistemini bir araya getiren turnuva serisine 2025 yılında da devam ediyor. Türk Telekom GAMOEN ile toplam 750 bin TL ödül havuzuna sahip "GAMEON Revival 2025" League of Legends turnuvası kayıtları başladı. Oyuncuların ve profesyonel esporcuların bir araya geleceği turnuva kayıtları 10 Kasım'a kadar devam ediyor.

Türk Telekom GAMEON, oyun ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyor. GAMEON, League of Legends'ın Türkiye resmi ligi GAMEON Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğunun ardından yeni sezon öncesi oyuncuları ve espor takımlarını bir araya getirecek yeni turnuvasını duyurdu. "GAMEON Revival 2025" ile hem kendi takımını kuran hem de profesyonel arenada boy gösteren oyuncular bir araya gelecek, 750 bin TL ödül havuzu içerisinde en yüksek pay için mücadele edecek. Turnuvaya başvurular 10 Kasım'a kadar devam ederken 14 Aralık'ta ESA Arena'da gerçekleştirilecek final ile son bulacak.

Espor ve oyun ekosisteminin gelişmesini hedefleyen GAMEON, oyuncu topluluğunun ihtiyaçları ve istekleri çerçevesinde hareket ederek oyunseverleri bir araya getiren etkinliklerine devam ediyor. Çevrim içi ve fiziksel etkinliklerde oyuncularla etkileşimini sürdüren GAMEON, League of Legends'ın Türkiye'deki resmi ligi GAMEON Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğunun ardından League of Legends komünitesi ile "GAMEON Revival 2025'te sezon sonrasında da bir araya geliyor. GAMEON Revival 2025 ile profesyonel arenada sahne almak isteyen takımlar, "gameon.com.tr" adresinden kayıt olabiliyor.

Oyuncular ve takımlar bir arada

GAMEON Revival 2025, oyuncuların kendi kurdukları takımların yanı sıra profesyonel arenadan bildiği takımların katılımıyla kasım ayında başlıyor. 10 Kasım'a kadar sürecek olan kayıt sürecinin ardından grup aşaması 15-27 Kasım tarihleri arasında çevrim içi oynanacak. Play-off maçları ise 5-7 Aralık'ta yine çevrim içi olacak. Play-off aşamasını da geçerek adını finale yazdıran iki takım, ESA Arena'da taraftarların karşısında 750 bin TL'lik ödül havuzundan en yüksek payı almak, sezon öncesi turnuvasında kupaya uzanmak için oynayacak. GAMEON Revival 2025'in karşılaşmaları play-off aşaması itibariyle GAMEON Twitch & YouTube ve Tivibu Spor 4 kanallarından canlı yayınlanacak. - İSTANBUL