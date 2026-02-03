Haberler

Güneydoğu'dan ocak ayında 913,8 milyon dolarlık ihracat

Güncelleme:
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, bölgeden ocak ayında 913,8 milyon dolarlık dış satım yapıldığını açıkladı ve Gaziantep'in 782 milyon dolarlık ihracatla başı çektiğini belirtti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ocak ayında 913,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk ayında bölgeden toplam 913,8 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Güneydoğu Bölgesi'nin lokomotif kenti Gaziantep bu dönemde 782 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracatçılarla küresel pazarlardaki etkinliği artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ocak ayının küresel ve ulusal gelişmelerin yakından takip edildiği kritik bir dönem olduğuna işaret eden Kileci, ihracatçılar açısından çok yönlü planlama, doğru risk yönetimi ve pazar çeşitliliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Ekonomi
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

