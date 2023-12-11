Gabar Dağı'nda petrol üretim kapasitesi 30 bin varile ulaştı

TPAO, X sosyal medya hesabından Şırnak'taki petrol üretimine ilişkin açıklama yaptı. Paylaşımda, "Gabar'da rekor üretim! Günlük 30.000 varil petrol. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız toplamda 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaştık. 2023 sonu hedefimiz günlük 35 bin varil petrol. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Bu başarı, ülkemizin enerji bağımsızlığına doğru attığımız sağlam adımların bir yansımasıdır. Gururla paylaşıyoruz!" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi