ABD, G20 kapsamında gıda ve gübre konularında görüşmeler düzenleyecek

ABD Hazine Bakanlığı, G20 kapsamında gelecek haftalarda gıda ve gübre konularında görüşmeler düzenleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının 16 Nisan'da Washington'da bir araya gelerek Orta Doğu'daki çatışmanın tarım piyasaları, değer zincirleri ve gübre üzerindeki ekonomik etkileri dahil olmak üzere çeşitli konuları ele aldığı aktarıldı.

Birçok üye ülkenin özellikle düşük gelirli ve kırılgan ülkeler için gıda ve gübre tedarik zincirlerinin işleyişinin sürdürülmesine yönelik çabaların öneminin vurgulandığı belirtilen açıklamada, gübreye yönelik ihracat yasakları veya kısıtlamaların getirilmemesi gerektiğinin ifade edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubu'nun ekonomik etkilere karşı kurumların yanıtlarını en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan koordinasyon çabalarının memnuniyetle karşılandığı, birçok ülkenin makroekonomik politika yanıtlarında ve işbirliğinde çevik ve esnek kalma taahhüdünde bulunurken, gıda güvenliğini teşvik etmek ve piyasa istikrarını desteklemek için koordineli eylem olasılığını tartıştığı aktarıldı.

Gıda ticareti tedarik zincirlerindeki aksamalara karşı en yoksul kesimleri korumak amacıyla gübre üretiminin çeşitlendirilmesinin öneminin vurgulandığı açıklamada, G20 dönem başkanı ABD'nin gelecek haftalarda gıda ve gübre konularında daha fazla görüşme düzenleme taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.