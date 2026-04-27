Fuzul Topraktan'dan faizsiz konut finansmanı kampanyası

Fuzul Holding iştiraklerinden Fuzul Topraktan, İstanbul'daki seçili projelerde geçerli "5K Kampanyası"nı müşterileriyle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Kefilsiz, Kredisiz, Kolay Konut Kampanyası" kapsamında katılımcılara yüzde 25 peşinat ve tasarruf finansman sistemiyle 60 aya varan faizsiz taksitlerle konut sahibi olma imkanı sunuluyor.

Başakşehir, Ispartakule ve Pendik'te inşası devam eden seçili projeleri kapsayan kampanyada, konut bedelinin yüzde 25'i peşinat olarak ödenirken, 9'uncu ve 18'inci aylarda yapılacak ara ödemelerle toplam tutarın yarısı Fuzul Topraktan tarafından tamamlanıyor. Kalan yüzde 50'lik tutar ise tasarruf finansman sistemi aracılığıyla 60 aya varan taksitlerle faizsiz finanse ediliyor.

Kampanyada 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleri yer alırken, katılımcılar 47 bin 500 liradan başlayan taksitlerle konut sahibi olabiliyor.

Projelerin, 18 ila 30 ay içinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. Katılımcılar, inşası süren projelerde konut fiyatını kampanyaya katıldıkları tarih itibarıyla sabitleyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Topraktan Genel Müdürü Aydın Özkan, kampanyanın ilk günden itibaren yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Özkan, 5K kampanyası kapsamında tasarruf finansman sistemiyle katılımcılara 60 aya varan vadeyle faizsiz finansman desteği sunulduğunu kaydederek, "Sınırlı kontenjanla yürüttüğümüz kampanyamızla İstanbul'daki projelerimizde 47 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ve erişilebilir koşullarla ev sahibi olma imkanı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.