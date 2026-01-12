Haberler

Frankfurt Havalimanı'nda zorlu kış şartları nedeniyle uçuşlarda iptal ve gecikme yaşanıyor

Güncelleme:
Almanya'da etkili olan kar yağışı ve don olayları, Frankfurt Havalimanı'ndaki uçuşlarda büyük aksaklıklara neden oldu. Havalimanı işleten Fraport Group, yaklaşık 1000 planlanan uçuştan 98'inin iptal edildiğini açıkladı.

Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı'nda kar yağışı ve don olayları nedeniyle uçuşlarda iptal ve gecikmeler oluyor.

Almanya'da geçen hafta ortasından itibaren etkili olan şiddetli kar yağışı ve buzlanma, hava ulaşımında aksaklıklara yol açtı.

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport Group tarafından yapılan açıklamada, bugün planlanan yaklaşık 1000 uçuştan 98'inin yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Gün ilerledikçe etkilenen uçuş sayısının artabileceği belirtildi.

Zorlu kış şartları yolcuları beklenmedik gecikmeler ve aksaklıklarla karşı karşıya bırakırken Frankfurt Havalimanı tarafından yolculara, seferlerinin durumunun yakından takip edilmesi ve havalimanlarına daha erken varılması tavsiye edildi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
