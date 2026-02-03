Haberler

Frankfurt Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşlarda iptal ve gecikme yaşanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşlarda gecikmeler ve iptaller yaşanıyor. Yolcuların seferlerini takip etmeleri ve havalimanına erken varmaları öneriliyor.

Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşlarda iptal ve gecikmeler oluyor.

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport Group tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan olumsuz hava şartları sebebiyle uçuşlarda gecikmeler ve bazı sefer iptallerinin yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, yolculara, seferlerinin durumunun yakından takip edilmesi ve havalimanlarına daha erken varılması tavsiye edildi.

Öte yandan, Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), Frankfurt'un da içinde bulunduğu Hessen eyaleti için şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle "hayati tehlike" uyarısı yayımladı. Uyarıda, kapalı kar tabakası, kısıtlı hareket kabiliyeti ve kapanan ulaşım yolları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

Lucescu hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı

Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca şoku yaşadı
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı

Transfer sonuçlandı! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası
Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Skriniar'ın başı büyük dertte