Ford Trucks, Yenilenen F-MAX Modelini Gaziantep'te Tanıtıyor

Güncelleme:
Ford Trucks, F-MAX'in yenilenen yüzünü Gaziantep'tekilere tanıtacak. Etkinlikte sürücüler aracı test etme ve çeşitli hediyeler kazanma şansı bulacak. Yeni F-MAX, yakıt tasarrufu ve modern teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ford Trucks, ağır ticari araç segmentindeki öne çıkan modeli F-MAX'in yenilenen yüzünü Gaziantep'teki kullanıcılarla buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Trucks, 20 Ekim'de başlattığı Türkiye turu kapsamında F-MAX'in yenilenen yüzünü tanıtmaya devam ediyor.

F-MAX, Gaziantep Nakliyeciler Sitesi'nde 3 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek etkinlikte, lojistik ve ağır ticari araç sektörünün temsilcileriyle bir araya gelecek.

Yeni F-MAX'in ürün sunumuna katılarak aracı yakından inceleme ve test etme imkanına sahip olacak sürücüler, düzenlenecek bilgi yarışmaları, oyunlar ve etkinliklerle çeşitli hediyeler de kazanabilecek.

Ford Otosan Sancaktepe AR-GE Merkezinde geçen ay gerçekleştirilen etkinlikte tanıtılan yeni F-MAX, iç ve dış tasarımının yanı sıra yüzde 11,3'e varan yakıt tasarrufu sağlayan Ecotorq GEN2 motoruyla öne çıkıyor.

Performansı, konforu, dayanıklılığı, modern tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla uzun yol taşımacılığında tercih edilen modelin öne çıkan yenilikleri arasında dijital ayna sistemi, siyah çerçeveli ön farlar, kişiselleştirilebilir 12 inç dijital gösterge paneli ve 12,4 inç multimedya ekranı, kablosuz şarj, elektronik park freni ve anahtarsız çalıştırma bulunuyor. "Güvenlik Kilidi" özelliğiyle ek güvenlik sağlayan yeni Ford F-MAX, 13 dil destekli sesli asistan ve yatak yanındaki dokunmatik kontrol ünitesi gibi özellikler de sunuyor.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
