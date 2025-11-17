Haberler

Ford, Sertifikalı İkinci El Araçları Amazon Üzerinden Satışa Sunacak

Güncelleme:
Ford, yetkili bayileri aracılığıyla sertifikalı ikinci el araçlarını Amazon üzerinden satma işbirliğini açıkladı. Müşteriler Amazon Autos platformu üzerinden yerel bayilerin envanterini görebilecek ve 14 gün veya 1000 mil içinde iade garantisiyle araç satın alabilecek.

ABD'li otomobil üreticisi Ford, yetkili bayilerin sertifikalı ikinci el araçlarını Amazon üzerinden satabilmesini sağlayacak bir işbirliğine gidildiğini duyurdu.

???????Ford'dan yapılan açıklamada, yeni işbirliği sayesinde müşterilerin Amazon üzerinden yerel bayilerin envanterini doğrudan görebileceği, evrak işlemlerinin büyük kısmını çevrim içi tamamlayabileceği ve seçtikleri aracı teslim almak için randevu oluşturabileceği belirtildi.

Açıklamada, müşterilerin "Amazon Autos" platformu üzerinden "Ford Blue Advantage" sertifikalı ikinci el araçlar için finansman seçeneklerini değerlendirebileceği ve satın alma işlemlerini başlatabileceği aktarıldı.

Söz konusu satışların ilk aşamada Los Angeles, Seattle ve Dallas'ta başlayacağı bildirilen açıklamada, ilerleyen dönemde diğer bölgeleri kapsayacak şekilde genişletilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Amazon üzerinden Ford bayileri tarafından satılan tüm sertifikalı ikinci el araçlarda 14 gün veya 1000 mil içinde iade garantisi sunulacağı belirtildi.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai de daha önce Amazon ile araç satışına yönelik işbirliği yapmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
