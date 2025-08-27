Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı'ndan Kocaeli'ye eğitim yatırımı

Ford Otosan, Vehbi Koç Vakfı işbirliğiyle Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ilkokul inşası ve Başiskele Atatürk Ortaokulu'nun yenilenmesi için protokol imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan ile Vehbi Koç Vakfı, Kocaeli Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yeni bir okulun yapımı için protokol imzaladı. Protokol kapsamında yapılacak 26 derslikli modern ilkokul, donatım ve tefrişatıyla birlikte 2027-2028 eğitim-öğretim yılına kadar tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığına hibe edilecek.

İmza töreni, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, vakıf yetkilileri ve yerel kamu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Törende, Başiskele Atatürk Ortaokulu'nun yenilenmesi için de protokol imzalanırken, bu çalışmanın ise gelecek eğitim-öğretim yılına kadar tamamlanması planlandı. Projeyle Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı işbirliğiyle Kocaeli'nde hayata geçirilen eğitim kurumu sayısı beşe çıktı.

Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı'ndan Kocaeli'nde eğitim odaklı projeler

Ford Otosan, eğitim, çevre, kültür ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Şirket, özellikle mesleki eğitime verdiği desteklerle gençlerin istihdamına olanak tanıyor ve nitelikli iş gücünün gelişimine yatırım yapıyor.

Türkiye için fayda üretmek üzere 1969'dan bu yana eğitim, sağlık ve kültür alanlarında çalışmalar yürüten Vehbi Koç Vakfı, idaresini üstlendiği kurumlar, merkezden yürüttüğü düzenli programlar, alanında uzman sivil toplum kuruluşlarına verdiği destekler ve örnek işbirlikleri vasıtasıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Ford Otosan'ın Kocaeli genelinde bugüne kadar mesleki ve teknik liselerde kurulan Ford sınıfları, ileri teknolojiye sahip laboratuvarlar, uygulama atölyeleri, test araçları ve bilgisayar desteğiyle bugüne kadar binlerce öğrencinin eğitim koşulları iyileştirildi.

Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesinde kurulan Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO ise teorik ve pratik eğitimi bir araya getiriyor. Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO, sürdürülebilir bir örnek olarak öne çıkarken, bugüne kadar 1500'den fazla öğrenciye teorik ve pratik eğitim sundu.

Ford Otosan aynı zamanda, Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gölcük Atatürk Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yahya Kaptan Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gölcük ve İzmit Mesleki Eğitim Merkezleriyle yaptığı protokoller dolayısıyla 1200'ü aşkın öğrenciye staj imkanı sundu.

Geçen yıl ise 1000'den fazla çalışan ustalık telafi eğitimleriyle sertifikalandırıldı. Ayrıca, gençlerin gelişimine katkı sunan pek çok mentörlük ve teknoloji-inovasyon projesi devreye alındı.

Haziranda temeli atılan Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu'ndan sonra Ford Otosan, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile temmuz ayında imzaladığı protokol kapsamında, Kocaeli fabrikaları içinde otomotiv sektörüne entegre meslek lisesi kuruyor.

Sektöre entegre okul modeli kapsamında, şirket, mezunların en az yüzde 30'unu doğrudan istihdam etmeyi taahhüt ediyor. Ayrıca şirket, bu okulu tercih eden ve çalışmak isteyen tüm mezunları bünyesine katmayı hedefliyor. Ford Otosan, Vehbi Koç Vakfı tarafından sağlanacak Mesleki Eğitim Bursu ile yıl sonu not ortalaması 60 ve üzeri öğrencilere burs desteği de verecek.

Daha önce Ford Otosan desteğiyle Ford Otosan Koç Ortaokulu ve Gebze Ortaokulu'nun yapımını tamamlayan Vehbi Koç Vakfı, son olarak Gölcük'te yapımı devam eden Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu'nu Milli Eğitim Bakanlığına devretti.

" toplumsal yatırımlarla kalıcı değerler yaratmayı öncelik edindik"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, 60 yılı aşan yolculuklarında yalnızca üretim ve ihracatla değil, toplumsal yatırımlarla da kalıcı değerler yaratmayı öncelik edindiklerini belirtti.

Özyurt, Kocaeli'nin hem büyüdükleri hem de dünya markasına dönüştükleri bir merkez olduğunu vurgulayarak, "Bu topraklarda kazandığımız güç ve birikimi yine bölgeye değer katacak projelere aktarmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Vehbi Koç Vakfı işbirliğiyle Gölcük'te hayata geçireceğimiz 26 derslikli ilkokul ve renovasyonunu üstlendiğimiz Başiskele Atatürk Ortaokulu da bu yaklaşımımızın somut bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

"Milli Eğitim Bakanlığına bağışladığımız okul sayımızı 24'e çıkarmanın gururunu yaşıyoruz"

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu da en öncelikli alanlarının eğitim olduğunun altını çizerek, 1969'dan bu yana eğitim bursları ve vakfın yönetimindeki eğitim kurumları aracılığıyla hem başarılı hem de maddi imkanları kısıtlı gençlere kaliteli bir eğitim verilmesi ve fırsat eşitliği yaratmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Cumhuriyet'in 75. yılı vesilesiyle başlattıkları "Yap, Devret, Sahip Çık" ilkesi doğrultusunda bugüne kadar 22 okulu Milli Eğitim Bakanlığına devrettiklerinin bilgisini veren Toprakoğlu, şunları kaydetti:

"Bu okullarımızdan üçü Kocaeli'nde bulunuyor. 1999'da Ford Otosan desteğiyle Ford Otosan Koç Ortaokulu ve Gebze Koç Ortaokulu'nu açtık, geçtiğimiz haziran ayında ise, Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu'nun temelini attık. Bugün attığımız bu imza ile de Milli Eğitim Bakanlığına bağışladığımız okul sayımızı 24'e çıkarmanın gururunu yaşıyoruz."