Ford Otosan'dan Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi

Ford Otosan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü ile su yönetimi alanında işbirliği yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda su yönetimi alanında yeni bir adım atıyor. 2030'a kadar araç başı temiz su tüketimini yüzde 40 azaltmayı hedefleyen şirket, bu kapsamda Kocaeli'nde önemli bir projeyi devreye aldı.

Kocaeli yerleşkesine, ileri arıtım teknolojilerine sahip modern bir tesis kuracak Ford Otosan, üretimde kullandığı suyun kaynağını dönüştürerek doğal kaynak kullanımını azaltmayı hedefliyor.

Bu tesisin faaliyete geçmesinin ardından İSU Yeniköy arıtma tesisinden alınacak arıtılmış evsel atık sular, ileri seviyede yeniden arıtılacak ve imalat hatlarında proses suyu olarak yeniden kullanılacak. Bu sayede temiz su tüketimi önemli ölçüde azaltılırken, doğal kaynakların korunmasına da katkı sağlanacak.

Ford Otosan, bu projeyle kamu ve özel sektör işbirliği açısından çevresel sürdürülebilirlik alanında örnek bir model gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Projenin ilk etabında, yıllık 400 bin ton temiz su tasarrufu sağlanması amaçlanıyor. Tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla, bu rakamın yıllık 900 bin tona kadar yükselmesi bekleniyor.

Geri kazanılan atık suların Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında proses suyu olarak yeniden kullanılması sayesinde sürdürülebilir üretimin artırılması sağlanacak. Kurulacak sistemde, ters osmoz ve membran biyoreaktör (MBR) gibi ileri arıtım teknolojilerinden yararlanılacak.

"Çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımımızın somut bir yansıması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Osman Özdemir, su yönetimine yönelik uzun vadeli hedefleri doğrultusunda devreye aldıkları bu projenin, çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımlarının somut bir yansıması olduğunu belirtti.

İklim kriziyle mücadelede en kritik kaynaklardan suyu sorumlu ve verimli şekilde yönetmenin, çevresel ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Üretimdeki gücümüzü, çevreyle uyumlu ve ekosistemi gözeten uygulamalara dönüştürüyoruz. İSU ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, kamu-özel sektör el ele verdiğinde nasıl somut çevresel fayda yaratılabileceğinin güçlü bir örneği. Bu projeyle, yalnızca su tasarrufu sağlamıyor, aynı zamanda yaşadığımız bölgenin su ekosistemini korumaya katkı sunuyoruz."

Sorumlu su yönetimiyle ekosisteme katkı

"Gelecek Şimdi" vizyonu doğrultusunda çevresel sürdürülebilirliği merkezine yerleştiren Ford Otosan, bu vizyonun temel taşları arasına sorumlu su yönetimini koyuyor. Şirket, bu yaklaşımıyla, üretim süreçlerinin verimliliğini artırmanın yanı sıra doğal kaynakların korunmasına, yerel ekosistemlerin desteklenmesine ve toplumsal fayda yaratılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

İklim krizi, kuraklık, su stresi ve ekolojik bozulma gibi küresel tehditlere karşı proaktif adımlar atan Ford Otosan, üretim faaliyetlerinin her aşamasında suyun döngüsel kullanımını destekleyen, veri temelli ve yenilikçi çözümler geliştiriyor.

Türkiye ve Romanya'daki üretim tesislerinde ulusal ve uluslararası çevre regülasyonlarına tam uyum sağlayan şirket, ileri arıtım ve su geri kazanım teknolojilerine yatırım yapmaya devam edecek.