Ford Otosan'ın Gelecek Hayalim Zirvesi 16 Aralık'ta gerçekleşiyor

Ford Otosan'ın, fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla 2024 yılında başlattığı "Gelecek Hayalim" projesinin özel etkinliği olan "Gelecek Hayalim Zirvesi", 16 Aralık Salı günü online olarak gerçekleştirilecek. İkinci yılında etkisini daha da genişleten proje, kadınların STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında kariyerlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Ford Otosan, Vehbi Koç Vakfı katkılarıyla hayata geçirdiği Gelecek Hayalim projesi kapsamında, kadınların teknoloji ve inovasyon alanlarında güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Mart 2024'te başlatılan Gelecek Hayalim projesi; üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, çalışan kadınlar ve iş hayatına ara vermiş kadınlara yönelik eğitim, mentorluk ve kariyer destekleri sunarken, kadınların STEM (Bilim, Teknoloji, Ekonomi ve Matematik) alanlarında daha aktif ve görünür olmalarını hedefliyor. Proje bugüne kadar 45 binden fazla kadına ulaşırken, 2026'ya kadar 100 bin kadının STEM'de güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu hedef doğrultusunda, "Kariyerin Ötesinde, Eşitlik Yolunda" temasıyla düzenlenecek Gelecek Hayalim Zirvesi, bu yıl ikinci kez 16 Aralık 2025 Salı günü 14.00-16.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Mikado Impact yürütücülüğünde ve Coderspace desteğiyle hayata geçecek zirve; kariyerini yeniden tasarlamak, geleceğin yetkinliklerini anlamak ve eşitlik odağında ilham almak isteyen katılımcılar için kapsamlı bir buluşma alanı sunacak.

Geleceğin kariyerleri zirvede konuşulacak

Zirve programında; dönüşen iş dünyasında STEM rollerinin geleceği, genç yetenekler için kariyer ve kişisel marka stratejileri, teknoloji odaklı girişimcilik trendleri ve yeni nesil beceriler ele alınacak. Ford Otosan liderleri ve iş dünyasında başarılarıyla öne çıkan yöneticiler, kendi deneyimlerini ve içgörülerini katılımcılarla paylaşacak.

Çevrimiçi olarak düzenlenecek zirve, teknoloji ve inovasyon dünyasında kariyer yolunu güçlendirmek isteyen herkesin katılımına açık olacak. Kayıtlar coderspace.io/etkinlik-basvuru/gelecek-hayalim-zirvesi-II/ adresinden yapılabilecek.

Zirve programından öne çıkanlar

14: 15 - 14: 35 - Ford Otosan İK ve Dönüşüm Lideri Osman Özdemir, "Geleceğin İş Dünyasında STEM Rolleri ve Yeteneğin Evrimi" başlıklı keynote konuşmasında, teknolojinin kariyerleri nasıl dönüştürdüğünü ve genç yetenekleri nelerin beklediğini ele alacak.

14: 45 - 15: 20 - "STEM'de Geleceğini Tasarla: Kişisel Marka & Kariyer Stratejisi" panelinde, Ford Otosan Kültür & İnsan Deneyimi Lideri Gülçin Haktanır ve Türk Traktör Endüstri İlişkileri & Çalışan Operasyonları Ürün Sahibi Pınar Işık Yılmaz; genç yeteneklere kariyer yönelimi ve kişisel marka oluşturma konusunda pratik içgörüler sunacak.

15: 20 - 16: 00 - Teknoloji ve girişimcilik odağındaki panelde ise Driventure Lideri İlknur İlkyaz Gül, Ford Otosan Akıllı Hareketlilik ve Büyüme Lideri Erhan Köseoğlu ve Ford Otosan Araç Donanım Lideri Canalp Gündoğdu tarafından yeni nesil iş fikirleri, girişimcilik trendleri ve büyüme fırsatları masaya yatırılacak. - İSTANBUL