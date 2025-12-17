Haberler

Ford, LG Energy Solution ile 6,5 milyar dolarlık batarya tedariki anlaşmasını iptal etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ford, elektrikli araç talebindeki değişiklikler ve politika değişiklikleri nedeniyle LG Energy Solution ile yaptığı 6,5 milyar dolarlık batarya tedarik sözleşmesini feshetti. Bu karar, Ford'un bazı elektrikli araç modellerinin üretimini durdurmasına neden oldu.

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un, Güney Koreli LG Energy Solution ile 9,6 trilyon Güney Kore wonu (6,5 milyar dolar) değerindeki batarya hücresi tedarik sözleşmesini feshettiği bildirildi.

LG Energy Solution tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın feshinin Ford'dan gelen bildirimle gerçekleştiği ifade edildi.

Ford'un politika değişiklikleri ve elektrikli araç talebine ilişkin beklentilerdeki değişiklikler nedeniyle bazı elektrikli araç modellerinin üretimini durdurma kararı sonrası LG Energy Solution ile 9,6 trilyon Güney Kore wonu tutarındaki batarya anlaşmasını iptal ettiği belirtildi.

LG Energy Solutions, Ekim 2024'te Ford ile 2026 ve 2027'den itibaren Ford'un Avrupa birimine batarya tedarik etmek üzere 2 yıllık tedarik anlaşması imzalamıştı. Ford, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada ise 19,5 milyar dolarlık aktif değer düşüklüğü kaydedeceğini ve birçok elektrikli araç modelini iptal ettiğini bildirdi.

ABD'li şirket, bunu değişen siyasi koşullar ve elektrikli araçlara olan talebin zayıflamasına bağladı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece çekilen tel örgü isyan ettirdi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!

Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Tolga Karel eski eşine ateş püskürdü! 'Hakkımı helal etmiyorum'

İddialar sonrası çılgına döndü! Eski eşine ateş püskürdü
Serdal Adalı, 3 kulübün ismini vererek MHK'ya salladı

3 kulübün ismini vererek MHK'ya salladı: Sinir uçlarımızla oynuyorlar
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: 'Erkeklerle…'

Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: "Erkeklerle…"
title