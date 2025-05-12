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Ford Almanya'da Grev Kararı Aldı

Ford Almanya'da Grev Kararı Aldı
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Almanya'nın Köln kentindeki Ford fabrikalarında çalışan işçilerin, iş gücünü azaltma kararına karşı 14 Mayıs'ta greve gideceği bildirildi. İşçiler, sendika oylamasında büyük çoğunlukla greve destek verdi.

Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford'un Almanya'nın Köln kentindeki iki fabrikasında çalışan işçilerin, firmanın iş gücünü azaltma kararına ilişkin yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 14 Mayıs'ta greve gideceği bildirildi.

Ford Genel İş Konseyi Başkanı Benjamin Gruschka, yaptığı açıklamada, IG Metall Sendikası tarafından geçen hafta yapılan oylamada, Ford işçilerinin greve büyük çoğunlukla evet dediklerini belirterek sendikanın, Ford'un Köln'deki iki fabrikasında 14 Mayıs'ta grev çağrısı yaptığını bildirdi.

8 Mayıs'ta yapılan oylamaya katılan Ford işçilerinin yüzde 94'ü sözleşme taleplerinin yerine getirilmesi için grev lehinde oy kullanmıştı.

Ford ise grev kararına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Bu arada Ford, Kasım 2024'te, 2 bin 900'ü Almanya'da olmak üzere, 2027'nin sonuna kadar Avrupa'da yaklaşık 4 bin kişinin elektrikli araçlara yönelik zayıf talep ve yeni teknolojiye geçiş için yetersiz hükümet desteği olmaması nedeniyle işten çıkarılacağını duyurmuştu. Ford, Almanya'da 11 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.

Mart 2025'te ise Ford, markanın, Almanya'daki şirketi Ford-Werke GmbH'ye borçlarını azaltmak, devam eden yeniden yapılandırma çabalarını desteklemek ve rekabet gücünü artırmak için 4,4 milyar avroya kadar finansman sağlayacağını açıklamıştı. ABD'li Ford, Ford-Werke GmbH'in iflas korumasının artık garanti edilmeyeceğini vurgulamıştı.

Ford İş Konseyi ve IG Metall tarafından 2024 sonundan bu yana devam eden iş gücü azaltışına yönelik tedbirlere ilişkin görüşmeler, mart ve nisan aylarındaki uyarı grevlerine rağmen ilerleme kaydedemedi.

Öte yandan, Avrupa fabrikalarında yeniden yapılanma sürecini yöneten Ford'un artan Çin rekabeti karşısında yüksek yatırımlara rağmen son yıllarda önemli zararlar ettiği Avrupa'dan giderek daha fazla çekilmesi de dikkati çekiyor. ABD'li otomobil üreticisi Almanya'da 2018'den beri 5 binden fazla kişiyi işten çıkardı. Almanya'nın Saarlouis kentindeki fabrikasını da yıl sonunda kapatacak.

Ford, Explorer ve Capri elektrikli otomobil modellerini Köln'de üretiyor. Zayıf talep nedeniyle geçen yılın sonundan bu yana üretim azaltıldı ve çalışanlar izne çıkarıldı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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