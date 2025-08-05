fizy, Pop Bizde Serisinin İkinci Sezonunu Yayınladı

Türkiye'nin çevrim içi müzik platformlarından fizy, videocast formatındaki Pop Bizde serisinin ikinci sezonunu müzikseverlerle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon fizy listelerinde üst sıralarda yer alan Pop Bizde, yeni sezonunda da yerli müziğin önde gelen sanatçılarını konuk ediyor.

Yapım, her bölümde farklı bir sanatçıyı ağırlarken, samimi ve keyifli sohbetlerle müzik dünyasından önemli gelişmeleri dinleyicilerle paylaşıyor.

Programın bu sezonki konukları arasında Mabel Matiz, Semicenk, Sıla, Ebru Yaşar, Funda Arar, Soner Sarıkabadayı, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş, Fatma Turgut, Derya Bedavacı, Buray, Merve Özbey, Melek Mosso, Gökhan Türkmen, Emre Fel, Emre Altuğ ve Cemal Can Canseven yer alıyor.