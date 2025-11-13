Haberler

Fiyatın yarısından daha ucuza ekmek satınca metrelerce kuyruk oluştu

Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fiyatın yarısından daha ucuza ekmek satınca metrelerce kuyruk oluştu

IHAAW234620-GEN/13-11-2025

- Fiyatın yarısından daha ucuza ekmek satınca metrelerce kuyruk oluştu

(Fotoğraflı)

Ogün Aslan - Esma Kural

HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde market ve fırınlarda 15 TL'den satılan ekmek belediye tarafından kurulan Halk Ekmek kulübelerinde 7 TL'ye satılıyor. Vatandaşlar, Halk Ekmek noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Hatay Fırıncılar Odası'nınaldığı kararla Hatay genelinde 200 gram somun ekmek 15 TL'den satılmaya başlanmıştı. Dörtyol Belediyesi, kendi imkanlarıyla ürettiği ve Halk Ekmek satış noktalarında vatandaşlarla buluşturduğu 220 gram ekmeği 7 TL'den satıyor. Vatandaşlar 7 TL'ye satılan ekmeklere yoğun ilgi gösterirken, ekmekler kısa sürede tükeniyor. Vatandaşlar, Dörtyol Belediyesi'nin başlattığı Halk Ekmek uygulamasının kalıcı hale getirilmesini istedi.

Halk Ekmek hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 63 yaşındaki Özdemir Akman, "Çok memnunuz. Allah belediyemizden razı olsun. Dışarıda ekmek 15 lira, burada 7 lira. Ben 7 nüfusa bakıyorum, 4 ekmek yetmiyor ama dışarıda alsam 75 lira veriyorum. Burada 35 liraya aynı ekmeği alıyorum. Allah belediye başkanımızdan razı olsun, bizi düşünüp bu hizmeti getirdiler. Tek isteğimiz zam yapılmaması. Ekmek 7 liradan devam etsin" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Halk Ekmek personeli Esin Aslantaş, "Belediye başkanımızın göreve gelmesinin ardından birçok proje hayata geçti. Halk Ekmek de bunlardan biriydi. Yaklaşık bir yıldır hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız ekmeğin fiyatından çok memnun. Fırınlarda ekmek 15 TL oldu, bizde 7 TL. Sabah saat 08.30'da satışa başlıyoruz, 12.30'da ara veriyoruz. Öğleden sonra 13.30'da yeniden satışa devam ediyoruz. Günlük ortalama 600 ekmek satıyoruz. Bazen yarım saatte ekmekler bitiyor. Talep gerçekten çok fazla. Ekmeklerimiz kaliteli, taze ve uygun fiyatlı. Bu nedenle halk çok memnun. Belediye Başkanımız Bahadır Amaç'a bu hizmeti başlattığı için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(OA-VK-CC-Y)

13.11.2025 16:02:18TSI

NNNN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Ekonomi
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vaclav Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık

Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, büyük bir hızla yayılıyor

Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, çok hızlı yayılıyor
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Vaclav Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık

Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Mütalaa açıklandı! Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi

Savcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına hapis cezası istedi
Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Bu teklif TFF'den gelirse sıcak bakabiliriz

Süper Kupa finalini o şehrimizde oynamak istiyor
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.