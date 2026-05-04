Fiyat artışları

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, nisanda yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 50,6 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,18, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış görüldü.

Ana harcama grupları itibarıyla, nisanda bir önceki aya göre en düşük artış yüzde 0,22 ile alkollü içecekler ve tütünde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, en yüksek artışın yaşandığı ana grup ise yüzde 8,94 ile giyim ve ayakkabı oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,7, ulaştırmada yüzde 4,29, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 7,99 artış olarak kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,95, ulaştırmada yüzde 0,73, konutta yüzde 0,9 artış şeklinde oldu.

Yıllık değişimler

Nisanda, geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 9,66 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre, artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 50,6 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,55, ulaştırmada yüzde 35,06, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 46,6 artış gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları, gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,3 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan, 19'unda düşüş gerçekleşirken, 8'inde değişim olmadı, 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık TÜFE 4,18 32,37 Gıda ve alkolsüz içecekler 3,7 34,55 Alkollü içecekler ve tütün 0,22 29,96 Giyim ve ayakkabı 8,94 9,66 Konut 7,99 46,6 Mobilya ve ev eşyası 3,41 21,42 Sağlık 3,38 33,02 Ulaştırma 4,29 35,06 Bilgi ve İletişim 1,05 24,38 Eğlence ve kültür 2,31 28 Eğitim 1,35 50,6 Lokanta ve oteller 3,5 31,54 Sigorta ve finansal hizmetler 1,13 30,29 Çeşitli mal ve hizmetler 2,21 24,96

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,42, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,51 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,01 artış gösterdi.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, nisanda aylık bazda en az yükseliş yüzde 3,42 ile "işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 33,62 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 3,69 33,62 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 3,42 30,51 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 3,46 29,83 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 4,31 32 Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE 4,29 32,42 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 3,75 31,13

