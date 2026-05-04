Fiyat artışları

TÜFE'de ana harcama gruplarında, nisanda en yüksek artış yıllık bazda yüzde 50,6 ile eğitim, en düşük artış ise yüzde 9,66 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, nisanda yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 50,6 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,18, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış görüldü.

Ana harcama grupları itibarıyla, nisanda bir önceki aya göre en düşük artış yüzde 0,22 ile alkollü içecekler ve tütünde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, en yüksek artışın yaşandığı ana grup ise yüzde 8,94 ile giyim ve ayakkabı oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,7, ulaştırmada yüzde 4,29, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 7,99 artış olarak kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,95, ulaştırmada yüzde 0,73, konutta yüzde 0,9 artış şeklinde oldu.

Yıllık değişimler

Nisanda, geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 9,66 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre, artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 50,6 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,55, ulaştırmada yüzde 35,06, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 46,6 artış gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları, gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,3 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan, 19'unda düşüş gerçekleşirken, 8'inde değişim olmadı, 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE4,1832,37
Gıda ve alkolsüz içecekler3,734,55
Alkollü içecekler ve tütün0,2229,96
Giyim ve ayakkabı8,949,66
Konut7,9946,6
Mobilya ve ev eşyası3,4121,42
Sağlık3,3833,02
Ulaştırma4,2935,06
Bilgi ve İletişim1,0524,38
Eğlence ve kültür2,3128
Eğitim1,3550,6
Lokanta ve oteller3,531,54
Sigorta ve finansal hizmetler

1,1330,29
Çeşitli mal ve hizmetler2,2124,96
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,42, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,51 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,01 artış gösterdi.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, nisanda aylık bazda en az yükseliş yüzde 3,42 ile "işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 33,62 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE3,6933,62
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE3,4230,51
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE3,4629,83
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE4,3132
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE4,2932,42
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE3,7531,13
Kaynak: AA / Serhat Tutak
