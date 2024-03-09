12 yıl sonra bir ilk! Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bugün Türkiye'yle ilgili raporunu yayınladı. Raporda Türkiye'nin kredi notu yükseltilirken, not görünümü de pozitife çekildi. 12 yıl sonra gelen bu not artışıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"BU BAŞARIYA KAYITSIZ KALAMADILAR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Şimşek, "Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi. Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu" ifadelerini kullandı.

"OLUMLU GELİŞMELER ARTARAK DEVAM EDECEK"

Açıklamasının devamında ekonomideki olumlu gelişmelerin devam edeceğinin sinyalini veren Bakan Şimşek, "Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir" dedi.

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı;