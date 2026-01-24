Bakan Şimşek: "Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye'nin kredi notu ve Kur Korumalı Mevduat' ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. 'Üç önemli gelişme' başlığıyla yaptığı paylaşımda Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdiğini ve KKM'ye ilişkin tüm düzenlemelerin yürürlükten kaldırıldığını açıkladı. Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Üç olumlu gelişme. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor. Önemli bir şartlı yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat'ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı. Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz. - ANKARA