Fitch: Türkiye borç piyasası yıl sonunda 550 milyar doları aşacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin önemli bir gelişmekte olan piyasa borçlanma ve sukuk ihracatçısı olmaya devam edeceğini belirterek, borç sermaye piyasasının yıl sonunda 550 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını öngördü.

Fitch Ratings'in bu yılın ilk yarısı için hazırladığı "Türkiye Borç Piyasası Monitörü" özel raporuna göre, Türkiye'de borç sermaye piyasası büyük ölçüde devlet tahvillerinden beslenmeyi sürdürüyor.

Türkiye bu yıl da küresel ölçekte önemli bir sukuk ve gelişmekte olan piyasa borçlanma ihraççısı konumunu korurken, Türkiye'nin borç sermaye piyasası Orta Doğu kaynaklı risklere rağmen bu yılın ilk yarısında önceki yıla göre yüzde 9 büyüyerek 516 milyar doları aştı.

Piyasanın yüzde 64'ünü Türk lirası ve yüzde 33'ünü ABD doları cinsi ihraçlar oluşturdu. Sukuk piyasası büyüklüğü yüzde 25,8 artışla 41 milyar doların üzerine çıktı.

Türkiye, Çin hariç gelişmekte olan piyasalar arasında bu yılın ilk yarısında dolar cinsinden borç ihracında yüzde 7,4'lük payla altıncı sırada yer aldı. Türkiye'de borç sermaye piyasasının büyüklüğünün bu yıl sonunda 550 milyar dolara ulaşacağı öngörülürken, dış finansman ihtiyaçları, yaklaşan borç vadeleri ve artan bütçe açıklarının piyasadaki ihraç faaliyetlerini desteklemesi bekleniyor.

Banka ve şirketlerin fırsatları değerlendirerek ihraçlara devam edeceği ancak piyasa duyarlılığı ve savaşın neden olduğu dalgalanmaların bu faaliyetleri kısıtlayabileceği değerlendiriliyor.

Fitch Ratings Küresel İslami Finans Başkanı Bashar Al Natoor, rapora ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin kamu borcu düşük ve stres dönemlerinde bile dış finansmana erişimi sürdürülebildiğini belirterek, "Ancak, bölgedeki gerginliğin daha da tırmanması yatırımcı duyarlılığını, getirileri ve likiditeyi olumsuz etkileyebilir. Yabancı yatırımcıların son dönemde ihraç edilen dolar cinsinden Türk devlet sukuk ve tahvillerine olan talebi değişmedi, ancak yerel para birimi piyasasına yabancı katılım düşüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA