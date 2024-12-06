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Fitch Ratings Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin yeni beklentilerini duyurdu

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Fitch Ratings, 2023 ve 2024 yılları için küresel ekonomi büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. ABD ekonomisinin büyüme oranları, Avro Bölgesi ve Çin ekonomisi ile Türkiye'ye ilişkin beklentiler detaylı olarak raporda yer aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,7'den yüzde 2,8'e, gelecek yıl için ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'ya çıkardı.
Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun aralık sayısını "ABD'nin Tarife Artışları Yaklaşıyor" başlığıyla yayımladı.
Raporda, dünya ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği belirtilerek, küresel ekonominin 2024'te yüzde 2,8, 2025'te yüzde 2,6 büyümesinin beklendiği ifade edildi.
Raporda, dünya ekonomisinin 2026'da ise yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği belirtildi.
Fitch, eylül ayındaki tahminlerinde dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 ve gelecek yıl yüzde 2,5 büyüyeceğini öngörmüştü.

FITCH: ABD EKONOMİSİNDEKİ BÜYÜME DÜŞECEK, AVRUPA'DAKİ BÜYÜME ARTACAK

ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyüyeceğinin öngörüldüğü belirtilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,1 ve 2026'da yüzde 1,7 büyüyeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Raporda, ABD'de tüketici harcamalarında beklenen kademeli yavaşlama belirtisinin görülmediği ifade edildi.

Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8 büyümesinin beklendiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1,2 ve 2026'da yüzde 1,3 büyüyeceği tahminine yer verildi.

Raporda, Avro Bölgesi'nde hane halkı reel gelirlerinin arttığı ancak tüketimdeki toparlanmanın "cılız" kaldığına işaret edildi.

Bölgede tasarruf oranının yükseldiği belirtilerek, şirketlerin, ABD'nin korumacılığından ve Almanya'nın ihracat sektöründeki dinamizm kaybından endişe duyduğu, Fransa'da da mali sıkılaşma beklentilerinin baskı yarattığı kaydedildi.

ÇİN'İN BÜYÜMESİNDE KADEMELİ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Raporda, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8 büyümesinin beklendiği, gelecek yıl yüzde 4,3 ve 2026'da yüzde 4 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Ülkedeki büyümenin yüzde 4'ün altına düşmesini önlemek için mali desteğin daha da artırılmasının gerekebileceği ifade edildi.

TÜRKİYE'YE İLİŞKİN BÜYÜME BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ

Türkiye'ye ilişkin tahminlerde ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9, gelecek yıl yüzde 2,6 ve 2026'da yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Eylül ayındaki tahminlerinde Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te yüzde 2,8 ve 2026'da yüzde 3,7 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, bu yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin beklentinin altında gerçekleşmesinin ekonomiyi soğutma çabalarının etkisini göstermeye başladığına işaret ettiği belirtildi.

Fitch Ratings Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin yeni beklentilerini duyurdu
Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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