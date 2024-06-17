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Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8'den 3,5'e çıkardı

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings hazırladığı raporda, Türkiye'de ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde ihracattaki toparlanma, ithalattaki keskin düşüş ve hala güçlü olan iç talep nedeniyle tahminlerin üzerinde büyüdüğünü açıkladı. Türk ekonomisinin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3,5'e çıkaran Fitch, 2025'te yüzde 3, 2026'da yüzde 3,2 büyüme beklentisi olduğunu belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings hazırladığı raporda, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3,5'e çıkardı.

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun haziran sayısını "Para Politikası Yeni Bir Aşamaya Giriyor" başlığıyla yayımladı. Dünya ekonomisinin büyüme tahmininin 2024 yılı için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya çıkarıldığı kaydedilen raporda, küresel ekonominin 2025 ve 2026'da her iki yılda da yüzde 2,4 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 3,5'e çıkardı

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,5'E YÜKSELTİLDİ

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde ihracattaki toparlanma, ithalattaki keskin düşüş ve hala güçlü olan iç talep nedeniyle tahminlerin üzerinde büyüdüğü aktarıldı. Raporda, Türkiye ekonomisinin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3,5'e çıkarıldığı bildirildi. Ülke ekonomisinin 2025'te yüzde 3 ve 2026'da yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

"SIKI PARA POLİTİKASI ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİNE YARDIMCI OLACAK"

Daha sıkı para politikası, daha yavaş kredi büyümesi ve maliye politikasının beklenen sıkılaşmasının bu yıl enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacağı, önemli baz etkileriyle de temmuz ayından itibaren yıllık oranın düşmesine katkıda bulunacağı belirtilen raporda yıl sonu enflasyon beklentisinin 2024 için yüzde 43, 2025 için yüzde 23 ve 2026 için 18 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (2)

Gerard Dirivia:

Ekonomi büyüdükçe sıkıntı artıyor, büyütmeyin şu ekonomiyi artık

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Erol Birol :

Türkiyenin ekonomisi avrupanın ekonomisinden daha hızlı büyüyor.

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