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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kredi koşullarının 2026'daki güçlü seviyelerinden zayıflayacağı beklentisiyle ABD bankacılık sektörünün 2027 yılına ilişkin görünümünü "nötr"den "kötüleşiyor"a çevirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, yıllık bazda performansın zayıflamasına rağmen bankaların çoğunun finansal göstergelerinin tarihsel standartlara göre sağlam kalmasının beklendiği belirtildi.

Kalıcı enflasyon ve ekonomik faaliyetlerin dirençli seyrini sürdürmesi nedeniyle faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, mevduat toplama konusundaki rekabetin fonlama maliyetleri üzerinde baskı oluşturacağı ve karlılıktaki ivmeyi sınırlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, net faiz gelirlerinin bankacılık sektörünü desteklemeyi sürdürmesinin beklendiği ancak gelir artışının normalleşmesi ve artan kredi maliyetlerinin karlılığı olumsuz etkilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Kredi risklerinin arttığına işaret edilen açıklamada, yüksek borçlanma maliyetleri ve yeniden finansman baskılarının, özellikle yüksek kaldıraçlı borçluların bulunduğu ticari gayrimenkul ve diğer ticari kredi portföylerinde bozulmaya yol açmasının beklendiği anlatıldı.

Açıklamada, bankaların banka dışı finansal kuruluşlara ve yapay zeka ya da veri merkezi finansmanına yönelik artan risklerinin, piyasa düzeltmelerine ve varlık fiyatlarındaki düşüşlere karşı hassasiyeti artırabileceği, düzenlemelerin gevşetilmesinin de bankaların sermaye kullanımını ve bilanço büyümesini desteklemesinin beklendiği belirtildi.

Daha düşük sermaye gerekliliklerini de içeren düzenleyici gevşemenin, bankaların yasal asgari sermaye gerekliliklerinin üzerindeki tamponlarını azaltacağına işaret edilen açıklamada, kredi koşullarının zayıflaması veya siber risklerin artması halinde bankaların beklenmedik kayıpları karşılama kapasitesinin azalabileceği aktarıldı.

Açıklamada, görünümdeki kötüleşmenin bankaların 2026'da rekor düzeyde kar elde etmesi ve aktif kalitesinin genel olarak sağlam seyretmesinin ardından geldiği belirtilerek, bu durumun bankalara kredi koşullarında yaşanabilecek ılımlı bir bozulmayı karşılayabilecek önemli bir kapasite sağladığına işaret edildi. Bankaların çoğunun kredi notu görünümünün "durağan" seviyesini koruduğu bildirildi.

Temel finansal göstergelerin 2027'deki zayıflamaya rağmen tarihsel standartlara göre sağlam kalmasının beklendiği belirtilen açıklamada, bu göstergelerin Fitch'in öngördüğünden daha dirençli seyretmesi, özellikle kredi koşullarındaki normalleşmenin daha sınırlı kalması, karlılığın istikrarını koruması ve sermaye tamponlarındaki azalmanın sınırlı olması halinde sektör görünümünün yeniden "nötr"e çevrilebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA