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Fıstıklı sarma fiyatı yeni gelen zamla birlikte bin lirayı aştı

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Yeşil Sarma tatlısı olarak da bilinen Fıstıklı Sarma tatlısına zam geldi. 940 liradan satılan tatlının kilo fiyatı bin lirayı aştı.

Yılbaşı gelmeden ürün ve hizmetlerde zamlar kendini göstermeye başladı. Kırmızı et ve yumurta fiyatlarında uzun süredir devam zam tartışmasının ardından bu kez yeşil Sarma tatlısı olarak da bilinen Fıstıklı Sarma tatlısı fiyat artışıyla gündemde.

Fıstıklı sarmaya zam geldi

KİLO FİYATI BİN LİRAYI AŞTI

940 liradan satılan Fıstıklı Sarma tatlısına zam geldi. Unlu mamulleri satan işletmelerde Fıstıklı Sarma'nın yeni fiyatı 110-1150 olarak yazılmaya başlandı. Böylece Fıstıklı Sarma, daha yeni yıl gelmeden yüzde 20 zamlanmış oldu.

Fıstıklı sarmaya zam geldi

Fıstıklı sarma fiyatı yeni gelen zamla birlikte bin lirayı aştı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Tezgâh güzel kurulmuş. Niye pahalı dediginiz de aldığınız cevap enayi yer Ne alindigimizin resmini belli ediyor. Diyorlar ki: Siz 1 kilo fıstık kaça, 400tl Siz 1 kilo tereyağ kaça, 300tl. 1 kilo un kaça 35tl. Biz salayız ya. 1 kilo fıstıklı için 1 er kilo gidiyor demek ki. Almayınız. Ellerinde kalsın. Fıstık diye bezelyeyi basıyorlar olup bitiyor.

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