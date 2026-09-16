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Fıstık yüklü traktör devrildi: 1 ağır yaralı

Fıstık yüklü traktör devrildi: 1 ağır yaralı
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde fıstık yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Kaplan Dağı mevkisinde meydana geldi. Bahçeden fıstık yüklediği 63 KE 668 plakalı traktörle seyir halinde olan S.D. isimli sürücü, traktörün kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şarampole devrilen traktör ise olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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