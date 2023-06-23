Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmek fiyatı 35,5 liranın üzerinde olmayacak

Toprak Mahsuller Ofisi tarafından fırıncılara sağlanan ucuz un desteğinin kesilmesiyle birlikte birçok kentte ekmeğe zam geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarının 35,5 liranın üzerinde olmaması için çalıştıklarını açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, " Türkiye'nin tüm illerinde ekmeğin kilogramının 35,5 liranın üzerinde olmaması için çalışıyoruz… Bazı vilayetlerde 200 gram 7 lira uygulanır bazı vilayetlerde 7,5 TL olarak uygulanır. ile göre farklılık olabilir. 210 gram 7,5 lira olursa bu da 35,5 lira ediyor" dedi.

Toprak Mahsuller Ofisi tarafından fırıncılara sağlanan ucuz un desteğinin kesilmesiyle birlikte birçok kentte ekmeğe zam geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da ekmek fiyatlarıyla ilgili olarak bugün Ankara'da federasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Balcı toplantıda şöyle konuştu:

"2022 yılının mart ayından itibaren ülkemizde ekmeğin 10 lira olacağı sürekli gündeme geldi ifade edildi. Mayıs ayının sonu itibariyle Hazine'nin yapmış olduğu destekleme TMO'nun fırıncı esnafımızın 350 liraya temin ettiği un fiyatları haziran ayının başında 570- 590 TL (50 kilogram torbası) uygun fiyatla veren uncular olunca da şu anda piyasada 520 liraya un bulabiliyoruz. Yani mayıs ayında fırıncı esnafımızın 347 liraya aldığı unu haziran ayının birinden itibaren 520 liradan aşağı temin edememekte. Yüzde 50 un fiyatı arttı.

"EKMEK FİYATININ 10 LİRA OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bizim bugüne kadar açıklama yapmamamızın nedeni temmuz ayında asgari ücretin belirlenmesiydi. Fırıncılık yapmayan, dernek adı altında olan kişiler ekmek 10 lira söylemlerini tekrar gündeme getirmeye başladılar. Un Sanayicileri Başkanı'nın da ekmek fiyatları konusunda açıklama yapması bize göre yanlış. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Azami kilogram fiyatı 25 olan ekmeğin 35,5 bandını geçmemesi konusunda öngörümüz var. Türkiye geneline bakmış olduğumuzda azami olarak 35,5 üzerinde olmayacak."

"210 GRAM 7,5 LİRA OLURSA BU DA 35,5 LİRA EDİYOR"

Temmuz ayının değişik zamanlarında fiyat artışları gerçekleşmiş olacağını belirten Balcı, "Bazı vilayetlerde 200 gram 7 lira uygulanır bazı vilayetlerde 7,5 TL olarak uygulanır. ile göre farklılık olabilir. 210 gram 7,5 lira olursa bu da 35,5 lira ediyor."