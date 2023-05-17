Fırat Kalkınma Ajansı mesleki eğitim ve istihdam seferberliği başlıyor

Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 bölgesindeki işsiz kadın ve gençlerin istihdama katılımlarını sağlamak amacıyla daha önce uygulamış olduğu Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği programının üçüncüsünü başlatıyor.

Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 bölgesindeki işsiz kadın ve gençlerin istihdama katılımlarını sağlamak amacıyla daha önce uygulamış olduğu Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği programının üçüncüsünü başlatıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği programının üçüncüsünü başlıyor.

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'deki işsiz kadınlar ile gençlerin iş gücü piyasasına dahil olmalarını sağlamak ve mesleki becerilerini artırmak amacıyla geliştirilen mesleki eğitimler, Avrupa Birliği standartlarında hem teorik hem de uygulamalı olarak verilecek.

Programlardan yararlanan her bireyin iş hayatına atılırken profesyonel yaşamına tüm yönleriyle hazır hale getirilmesi için katılımcılara mesleki eğitimlerin yanı sıra beceri geliştirme eğitimleri, profesyonel kariyer danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de sağlanacak.

Eğitim programlarına katılarak, programları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin mesleki eğitim sertifikası alma hakkını elde edeceği mesleki eğitimlerin sonunda, kursiyerlerin iş bulma ve işe yerleştirme sürecine de destek verilecek. İş kazası sigorta primlerinin ödeneceği eğitimler çerçevesinde kursiyerlerin ulaşım, yemek gibi benzeri diğer masrafları da karşılanacak.

Başvurular Online Yapılacak

İş dünyasının beklentilerini karşılayacak ve iş gücünün yetişmesine katkı sağlayacak olan mesleki eğitim programları aynı zamanda TRB1 bölgesindeki kadınların ve gençlerin iş ve meslek sahibi olmalarına da fırsat sağlayacak.

Her bir ilde projede yapılan ihtiyaç analizine ve gelen taleplere göre açılacak olan mesleki eğitimlere katılmak isteyenlerin başvurularını proje web sitesi olan www.kadinvegencistihdam.org web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Başvuruların kontenjan durumuna göre değerlendirileceği mesleki eğitim alanları ise şöyle:

"Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Programı, Kodlama Eğitimi Programı, Silahsız Özel Güvenlik Personeli Eğitimi Programı. Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarımcı Eğitimi Programı" - MALATYA