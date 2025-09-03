Fırat EDAŞ'tan Leyleklerin Göç Yoluna Duyarlı Enerji Çalışmaları

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), leyleklerin göç yolunda gerçekleştirdiği kuşkonmaz ve izolasyon çalışmalarıyla hem kuşların yaşamını koruyor hem de kesintisiz enerji arzını güvence altına alıyor.

Her yıl binlerce leylek, yaz aylarını geçirdikleri Türkiye'den sonbaharda Afrika'ya doğru uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk sırasında Türkiye, özellikle de Doğu Anadolu Bölgesi önemli bir geçiş güzergahı olarak öne çıkıyor. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (Fırat EDAŞ) hizmet verdiği Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illeri de bu göç yollarının üzerinde yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, göç eden leyleklerin güvenliğini sağlamak ve enerji sürekliliğini korumak amacıyla doğaya duyarlı çalışmalar gerçekleştiren şirket, enerji nakil hatlarında yaptığı özel uygulamalarla hem kuşların yaşamını hem de kesintisiz elektrik arzını güvence altına alıyor. Böylece doğa ile enerji arasında sürdürülebilir bir denge kuruluyor. 2011 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar kapsamında hatlara 133 bin 797 metre kuşkonmaz, 14 bin 466 adet izolatör kapağı ve 73 bin 840 metre havai hat iletken izolasyon malzemesi monte edilerek şebeke güvenliği artırıldı. Bu malzemeler, kuşların kanatlarının aynı anda hem enerji tellerine hem de direklere temas etmesini önleyerek güvenli geçişlerini sağlıyor. Çevreye duyarlı bu uygulamalar sayesinde yalnızca leylekler korunmakla kalmıyor, aynı zamanda yıllar içerisinde kesinti sıklığında belirgin azalmalar yaşanıyor. Enerji arzındaki süreklilik ise bölge halkının memnuniyetine doğrudan katkı sağlıyor.