Fırat EDAŞ, Saha Çalışanlarına Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi Verdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ), yüksekte çalışmanın oluşturduğu riskleri azaltmak ve iş güvenliğini artırmak amacıyla bugüne kadar 616 saha çalışanına "Elektrik Dağıtım Sektörüne Özel Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi" verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışan sağlığını birinci plana alan kurum kültürüyle iş güvenliği bilincini yaygınlaştıran Fırat EDAŞ, saha çalışanlarına yönelik "Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi" gerçekleştirdi.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş kolunda faaliyet gösteren Fırat EDAŞ çalışanları, toplamda 4 bin 928 saatlik eğitimleri tamamlayarak sahada karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli ve donanımlı hale geldi.

Eğitimlerde, yüksekte çalışma sırasında karşılaşılan riskler, emniyet kemeri, konumlandırma halatları gibi kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve güvenli bağlanma yöntemleri ele alındı. Katılımcılar ayrıca direk, platformlu araç ve farklı yapı tiplerinde güvenli çalışma teknikleri konusunda bilgilendirildi.

Elektrik dağıtım iş kolunda yüksekte yapılan çalışmalar, en önemli iş sağlığı ve güvenliği riskleri arasında yer alıyor. Şirket bu kapsamda, saha çalışanlarının güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek için düzenli eğitim programları uygulamaya devam ediyor.