Fırat EDAŞ, Bingöl'de Elektrik Altyapısını Güçlendiriyor

Güncelleme:
Fırat Elektrik Dağıtım AŞ, Bingöl'de yürüttüğü 38 planlı bakım projesi ile enerji arzını güvence altına aldı. 120 milyon lira yatırımla şebeke altyapısı yenilendi, kışa hazırlık çalışmalarında trafo hücre değişimleri yapıldı.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ), Bingöl'de yürüttüğü planlı bakım ve onarım çalışmalarıyla elektrik altyapısını güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat EDAŞ, yılın 7 ayında Bingöl genelinde yürüttüğü 38 planlı bakım projesiyle enerji arzının sürekliliğini güvence altına aldı. Yaklaşık 120 milyon lira tutarındaki program kapsamında şebeke altyapısı yenilenerek dayanıklılığı artırıldı.

Bu dönemde 850 planlı kesinti gerçekleştirildi, 800 elektrik direği değiştirildi. Planlı bakım çalışmaları kapsamında ayrıca enerji nakil hatlarına temas eden ağaçların budanması, kuş çarpılmalarını önleyici izolasyon ve kuşkonmaz montajları, direk güçlendirmeleri ve hat iyileştirmeleri yapıldı.

Kış şartlarına hazırlık çerçevesinde Bingöl ve çevresindeki enerji iletiminde kritik öneme sahip trafo binalarında toplam 24 hücre değişimi gerçekleştirildi. Bu sayede yağış ve nem kaynaklı arızaların önüne geçilmesi hedeflendi.

Bingöl'de 159 bini aşkın aboneye 2 bin 136 trafo ve 7 bin 500 kilometreyi aşan enerji hattıyla hizmet veren Fırat EDAŞ, planlı bakım programlarıyla enerji sürekliliğini koruma, hizmet kalitesini artırma ve kış dönemine hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
