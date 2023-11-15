Finike Portakalı Budapeşte'de Tanıtılacak

Budapeşte 2. Bölge Belediyesi ile 2008 yılından bu zamana kardeş kent olan Finike Belediyesi, iki kent arasındaki sosyal ve ticari ilişkileri geliştirmek için dünyaca ünlü ve coğrafi işaretli Finike Portakalı konusunda ilk işbirliğini gerçekleştirdi. Budapeşte 2. Bölge Belediyesi'nin tüm marketlerinde Macar halkına Finike Portakalı'nın satışı ve tanıtımı yapılacak.

Macar halkı Finike Portakalı'nı tadacak

Finike Portakalı'nı dünyaya tanıtmak için kardeş belediyeleri ile çalışmalarını hızlandıran Finike Belediyesi ilk işbirliğine kardeş kent olan Budapeşte 2. Bölge Belediyesi ile başladı. Finike ve Budapeşte'nin ticari hacmini artırmak ve aynı zamanda Finike Portakalı'nın tanıtımı amacıyla yapılan karşılıklı işbirliği çerçevesinde Budapeşte'den alınan ilk siparişler yola çıktı.

" Türkiye'de değil dünyada bilinir bir hale gelmeli"

Alınan ilk siparişlerin hasat, paketleme ve yüklenme süreçlerine katılan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Belediye Başkanımız Gergely Örsi Eylül ayında ilçemizi ziyaret ettiklerinde konu hakkında ilk teması gerçekleştirdik. Bu görüşmede kendilerine Finike Portakalı'mızı anlattık. Örsi, bizlere böyle özel bir ürünü belediyeye ait marketlerde Macar halkına tanıtmak ve tattırmak istediklerini söyledi. Hem iki şehrin ticaret hacminin artması hem de Finike Portakalı'mızı dünyanın birçok yerine örnek olacak bir tanıtıma başlatacağımız için bizler bu öneriyi hızlı bir şekilde kabul ettik. Eylül ayında ilk tohumunu attığımız bu işbirliğinin meyvelerini aldığımız ilk siparişler ile toplamış olduk. Bizler istiyoruz ki Finike Portakalı, sadece Türkiye'de değil dünyada bilinir bir hale gelmeli. Bu açıdan çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.

İlk adım Finike portakalı ile atıldı

Finike Portakalı'nın ikili ticari ilişkileri geliştirmek için ilk adım olduğunu da ifade eden Başkan Geyikçi, "Bu işbirliği sayesinde Finike ile Budapeşte arasındaki ilk ticari adım da atılmış oldu. Şimdi bu adımı daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye tarımının en önemli merkezlerinden biri olan ilçemizin diğer ürünlerini de ilerleyen dönemlerde ilişkilerimizin gelişmesiyle artarak sürecektir. Bu işbirliğinin sağlanmasında emeği geçen Budapeşte Belediye Başkanımız Örsi'ye ve tüm ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ilk adımın iki kent için de hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA