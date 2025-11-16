Finike'de Narenciye Hasadı Başladı

Antalya'nın Finike ilçesinde narenciye hasadı başladı. Bu yıl yaklaşık 250 bin ton rekolte beklenen ve büyüklüğüne göre kilogramı dalında 22 ile 30 lira arasında değişen portakallar hem iç pazara hem de dış pazara gönderilirken İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilindeki marketlere de ürün sevkiyatı yapılıyor. Portakalın belli bir bölümün ise Rusya ve Balkan ülkelerine ihraç ediliyor.

Finikeli üretici Ömer Bilal, 150 dekar alanda narenciye üretimi gerçekleştiriyor. Bilal, Portakal üretiminin yoğun olduğu 60 dekar portakal bahçesinde ilk hasatın başladığını söyledi. Sezona güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirten üretici Ömer Bilal, " Bugün sezonun ilk hasat günü. 17 kişilik ekibimizle günlük bir kamyon kesim yapıyoruz. Bu da yaklaşık 20 tona tekabül ediyor. Hasat bir ay boyunca devam edecek" dedi.

Ürünler iç pazarda ve Rusya'da

Üretilen portakalların hem iç pazara hem de dış pazara gönderildiğini vurgulayan Ömer Bilal, İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilindeki marketlere ürün gönderdiklerini, belli bir bölümün ise Rusya ve Balkan ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

750 ton rekolte hedefi

Bu yıl Finike'de iyi bir sezon beklediklerini kaydeden Bilal, sadece kendi bahçelerinde 750 ton rekolte hedeflediklerini belirtti. Ürünlerin dalında kilogram fiyatlarının büyüklüğe göre değiştiğini hatırlatan Bilal, "2.0'dan 5.0'a kadar ürün büyüklüğü var. Fiyatlarımız şu anda 22 TL ile 30 TL arasında dalında işlem görüyor" şeklinde konuştu.

"Bu sene güzel bir sezon geçiriyoruz, fiyatlar tatmin edici"

Son yıllarda narenciye fiyatlarının düşük seyretmesi nedeniyle birçok çiftçinin zorlandığını dile getiren Bilal, "Güzel bir sezon geçiriyoruz rakamlar tatmin edici derecede bu seneye kadar rakamlar düşük gidiyordu. Hükümetimizin de desteği ile bu rakamların biraz daha yükselmesi gerekiyor maliyetlerimiz çok yüksek" diye belirtti.

Narenciye bahçeleri imara açılıyor

Ömer Bilal, bölgede her yıl 100–150 dekar narenciye alanının imara açıldığını veya farklı bahçe türlerine dönüştürüldüğünü söyleyerek önemli bir uyarıda bulundu:

"Portakalın fiyatları düşük, maliyetler yüksek olduğu için insanlar bahçelerini kesiyor. Eğer bu sezon başlayan fiyatlar bu şekilde devam ederse Finike'de narenciye üretimi sürer. Finike dünyanın en güzel portakalını yetiştiriyor. Bu bahçelerin otellere ve villalara dönüşmesi hepimize zarar verir."

Bilal, narenciye üretiminin bölge için stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, üretimin korunması gerektiğini belirtti. - ANTALYA