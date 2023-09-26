Fındık Üreticilerine Hileli Ticaret Uyarısı

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, fındık üreticilerini uyardı. Yılmaz, "Hileli kantarlar ile korsan fındık tüccarlığı yapan kişilere karşı dikkatli olunması gerekiyor, fındık piyasasının hayli yoğun olduğu bugünlerde kantardan kilo çalımı gibi çeşitli usulsüzlükler yapılabilir. Bunu önlemek adına denetimler sıkılaştırılmalıdır" dedi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındık ticaretinde usulsüzlüklerin yapıldığına dikkat çekti. Yılmaz, "Yaşanan usulsüzlükler, fındık alımı yapan kişilerin vergi usul kanunu yükümlülüklerini yerine getirmediği yönündedir. Fındık sezonunda üyelerimizden ve üreticilerden aldığımız şikayetlerde, müstahsil makbuzu düzenlemeden, satışa ait fatura kesmeden ve borsa tescili yaptırmadan fındık alım-satım işlemleri yapıldığı, kantarcı, bir başka deyişle korsan fındıkçı olarak tabir edilen bu kişilerin piyasa fiyatlarından yüksek rakamlarda fındık alımı yapması, hileli kantarlarda fındık çuvallarının çoklu tartılması ve kilogram olarak düşük çıkması, fındık alımı sırasında kullandığı tartı gibi ölçü aletlerinin doğru ölçüm yapmadığı yönünde şüpheleri beraberinde getirmektedir" diye konuştu.

"Ticari usulsüzlüklere göz açtırmayacağız"

Üreticinin hasat ettiği fındığını önce kendisinin tartması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Üreticilerimiz alacağı yüksek fiyata aldanıp bu önemli hususlara dikkat etmez ise emeği sömürülecektir. Mağduriyet yaşanmaması için bireysel önemlerin alması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Borsanın görevinin, rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek olduğunu ifade eden Yılmaz, piyasada haksız rekabete yol açan ve 'kantarcı' adıyla nitelendirilen, fındık ticareti ile ilişkisi bulunmayan bu kişiler hakkında şikayetler için borsaya başvuruda bulunulabileceğini ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ile konunun takibinin yapıldığını, ihbarların emniyet, jandarma ve vergi dairesine bildirilebileceğini söyledi. - SAMSUN