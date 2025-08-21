Fındık Ticaretinde Güvenlik Vurgusu

Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındığın ilçenin hem üreticisi hem de tüccarı için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu süreçte güvenlik konusu, ticaretin sağlıklı şekilde yürümesi açısından son derece önemli. Jandarma teşkilatımızın bu alanda göstereceği hassasiyet, hem üreticimize hem de sanayicimize büyük güven sağlayacaktır" dedi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve beraberindeki heyet, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Üsteğmen Coşkun Kurt'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçede yürütülen güvenlik çalışmaları ve toplumsal huzurun korunmasına yönelik konular ele alındı. Özellikle Çarşamba'nın en önemli ekonomik faaliyetlerinden biri olan fındık alım satımı ve ticaretinde güvenliğin sağlanması hususu gündeme getirilerek, yeni görevine başlayan Komutan Kurt'a aktarıldı. Başkan Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, "Fındık, ilçemizin hem üreticisi hem de tüccarı için hayati öneme sahip. Bu süreçte güvenlik konusu, ticaretin sağlıklı şekilde yürümesi açısından son derece önemli. Jandarma teşkilatımızın bu alanda göstereceği hassasiyet hem üreticimize hem de sanayicimize büyük güven sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Coşkun Kurt ise nazik ziyaretlerinden dolayı Çarşamba Ticaret Borsası heyetine teşekkür ederek, ilçenin huzuru ve güvenliği için tüm ekipleriyle görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyesi Onur Bahattin Yılmaz ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin'in de hazır bulunduğu ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. - SAMSUN